Eve Angeli va reprendre du Johnny Hallyday en version zouk avec Franky Vincent

Ces titres doivent s'inscrire dans le cadre d'un album de reprises. La chanteuse française Eve Angeli, lors d'un concert à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), samedi 10 avril 2010. (CITIZENSIDE / AFP)

"Il adorait les Antilles, il repose à Saint-Barthé­lemy alors ça a un côté logique". Dans une interview accordée à Voici vendredi 5 janvier, Eve Angeli a confié travailler avec Franky Vincent sur des reprises de Johnny Hallyday, en hommage à la star disparue le 5 décembre, et enterrée aux Antilles. Parmi les titres choisis par ce duo figurent notamment Que je t’aime, Quelque chose de Tennes­see et Je te promets, a dévoilé la chanteuse et figure de la téléréalité, cité par le site d'actualité musicale Chartsinfrance, dimanche 14 janvier.

"Comme on est très fans de Johnny Hally­day, on a commencé à bosser envi­ron cinq de ses titres version soleil", a-t-elle expliqué à Voici. Des titres qui s'inscrivent dans un projet d'"album de chan­sons d’hier et d’aujourd’­hui version zouk".

Ce ne sera pas la première fois qu'Eve Angeli et la star du zouk Franky Vincent, jadis tous deux anciens candidats de "La Ferme célébrités", sur TF1, travaillent ensemble : fin décembre, ils ont dévoilé le morceau T'es chiant(e) et préparent un projet d'émission de télévision.