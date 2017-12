EN IMAGES. "Légendaire", "éternel"… Johnny à la une de tous les journaux français

"Noir c'est noir", "Que je t'aime", "Quelque chose en nous de Johnny"... Les unes des journaux rendent unanimement hommage à Johnny Hallyday, jeudi 7 décembre, au lendemain de sa mort. Parmi les unes particulièrement réussies figure celle de Libération, qui affiche une photo en noir et blanc du chanteur torse nu, prise par Raymond Depardon en 1967. "Adieu Johnny", titre sobrement Le Figaro sur une photo pleine page du rockeur en plein concert.

L'Equipe n'est pas en reste, en suggérant au Paris Saint-Germain de "rallumer le feu". L'hommage du quotidien sportif ne s'arrête d'ailleurs pas à sa une : à l'intérieur du journal, de nombreux titres d'articles comportent des références à ses plus grands tubes. Enfin, hors de nos frontières, les journaux belges et suisses saluent également la mémoire de l'artiste disparu. Franceinfo publie un montage de 36 unes de journaux les plus marquantes.