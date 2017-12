EN IMAGES. "Il ne voulait pas aller au Père Lachaise" : un dernier hommage intime rendu à Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy

Johnny Hallyday repose désormais face à la mer, dans le petit cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy. Après les six jours d'hommages qui ont suivi sa mort des suites d'un cancer des poumons, le chanteur a été inhumé dans l'intimité, lundi 11 décembre, sur l'île antillaise où il possédait une villa.

A son arrivée dimanche à Saint-Barthélemy, la dépouille du chanteur est acheminée au funérarium de Saint-Jean, où le cercueil est exposé pour une veillée publique. Des centaines de riverains et de fans s'y rendent pour lui rendre un dernier hommage. Beaucoup sont vêtus de blanc, couleur du deuil aux Antilles.

"J'avais l'habitude de le voir dans mon magasin, c'était mon chéri. Voir ce cercueil, ça m'a fait mal", confie, les larmes aux yeux, une habitante de St-Barth vêtue d'un tee-shirt à l'effigie de sa star.

Le cercueil de Johnny Hallyday au funérarium de Saint-Jean, le 10 décembre 2017. (HELENE VALENZUELA / AFP)

Des musiciens locaux accompagnent les adieux de la foule, au son de guitare et d'harmonica. Yarol Poupaud, le guitariste du chanteur, les rejoint, et joue quelques morceaux de Johnny Hallyday.

VIDEO Veillée funèbre antillaise ce soir à Saint Barthélemy

Des dizaines d'habitants défilent devant le cercueil blanc de #JohnnyHallyday et lui rendent hommage à la demande de @LHallyday au son chaleureux du Bitin Brass Band un groupe local qu'elle apprécie pic.twitter.com/xovhrk5606 — Eric Bureau (@Eric_Bureau) December 10, 2017

Un cortège de voitures et de motards

Le convoi funéraire transportant la dépouille de Johnny Hallyday part du funérarium de Saint-Jean et arrive au cimetière de Lorient lundi vers 16h30 (21h30, heure de Paris). Le cortège prend un peu de retard, en raison du malaise d'une personnalité du cortège, qui doit être emmenée par les pompiers. Malgré tout, la procession s'effectue dans le calme. Une dizaine de véhicules, dans lesquels se trouvent notamment Laeticia Hallyday, sont suivis par des bikers.

Les bikers qui ont pris part au cortège funéraire de Johnny Hallyday quittent le cimetière de Lorient après l'enterrement du chanteur le 11 décembre 2017. (HELENE VALENZUELA / AFP)

Aux abords du cimetière, les badauds patientent déjà depuis plusieurs heures, pour voir passer le cortège. "Ce n'est pas tant l'artiste qu'on aimait, que l'homme, qu'on a pu croiser, servir dans certains restaurants, qu'on a envie de célébrer", racontent Sidonie et Mirko, résidents de Saint-Barthélemy depuis 26 et 4 ans, et qui travaillaient dans la maison située au-dessus de la villa du chanteur. À son arrivée au cimetière, des riverains jettent des roses sur le corbillard.

Le cortège funéraire de Johnny hallyday à Saint-Barthélémy, le 11 décembre 2017. (HELENE VALENZUELA / AFP)

Une soixantaine de proches et amis

Johnny Hallyday a choisi d'être enterré dans le cimetière de Lorient, au bord de la baie du même nom, très prisée par les surfeurs. Johnny "m'avait confié à plusieurs reprises qu'il voulait être enterré ici, qu'il ne voulait pas aller au Père Lachaise", explique le président de la collectivité Bruno Magras.

Le cimetière de Lorient après l'enterrement de Johnny Hallyday, le 11 décembre 2017. (HELENE VALENZUELA / AFP)

Les autorités ont multiplié les préparatifs pour préserver au mieux l'intimité de la famille sur ce territoire français de 21 km2, peu adapté à l'accueil d'un tel événement. Tous les accès au cimetière sont bouclés dans un rayon de 100 m autour. "Il faut que la famille puisse enterrer mari et père de manière normale et digne, comme n'importe quelle famille et notre dispositif ne vise qu'à cela", affirme le général Jean-Marc Descoux, de la gendarmerie des îles du Nord.

Après l'hommage populaire à Johnny samedi à Paris en présence de centaines de milliers de fans venus de toute la France, cette ultime cérémonie se déroule dans la plus stricte intimité, avec 62 proches et amis du chanteur. L'ancienne femme de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, ne fait pas partie des personnes réunies. Elle avait annoncé son absence dans un communiqué se disant "triste" que Johnny Hallyday soit "si loin de nous tous qui l'aimons tant".

#JohnnyHallyday repose en paix au cimetière de Lorient au coeur de l'île de Saint Barthélemy dans une sépulture de marbre blanc ornée d'une croix qui disparaît sous des centaines de fleurs pic.twitter.com/7phAJ0Jl9h — Eric Bureau (@Eric_Bureau) December 11, 2017

Vêtues intégralement en blanc, Laeticia Hallyday et Laura Smet, la fille du chanteur, s'approchent de la tombe du défunt main dans la main. Au son de l'océan tout proche, des musiciens de Johnny Hallyday et d'une chorale réunie pour l'occasion, l'assistance se recueille dans le calme et une forte émotion. "Les cloches ont sonné, une chorale a chanté, un air de rock, un petit Bee-Bop-A-Lula", rapporte une journaliste du Figaro présente sur place. Dans les bras de David Hallyday, la veuve du rockeur s'effondre.

Comme si le ciel se joignait à l'événement, un arc-en-ciel est apparu pendant la courte cérémonie. En sortant, certains bikers se laissent aller aux larmes, débordés par l'émotion, rapporte un journaliste de l'AFP.

Les proches endeuillés de Johnny Hallyday se sont réunis au bar Jojo Burger adjacent au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy, le 11 décembre 2017. (HELENE VALENZUELA / AFP)

Alors que la tombe fleurie de Johnny Hallyday embaume d'encens les alentours, les proches du chanteur se rassemblent dans le restaurant adjacent au cimetière, le Jojo Burger. Avant de rejoindre la villa Jade sur les hauteurs de l'île, certains y entonnent Tennessee et Que je t'aime.