EN IMAGES. Hommage à Johnny : l'émotion de la famille et des people proches du rockeur durant la cérémonie

De la famille proche au plus haut niveau de l'Etat, des centaines de personnalités se sont rassemblées pour l'hommage populaire à Johnny Hallyday à Paris, samedi 9 décembre. La cérémonie, rempli d'émotion et de musique, a eu lieu dans l'église de la Madeleine. Au premier rang était assise Laeticia, en pleurs, entourée de ses deux fillettes, dont elle tenait la main. L'ex-femme de la star, Sylvie Vartan, son fils David Hallyday, son ancienne compagne Nathalie Baye et sa fille Laura Smet étaient également au premier rang.