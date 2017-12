EN IMAGES. Cuir, veste à franges, costume zébré, cravate... La carrière de Johnny en 28 looks iconiques

Têtes de mort, santiags, paillettes, franges et blousons de cuir. En cinquante-sept ans de carrière, Johnny Hallyday a adopté tous les styles vestimentaires. "L'idole des jeunes" est morte à l'âge de 74 ans, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre, à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine).

Peu après cette annonce, les fans fredonnent en boucle les plus grandes chansons du rockeur. Ils se remémorent aussi les tenues toujours plus surprenantes qu'il a enfilées sur scène, dans les films ou au quotidien. Franceinfo vous propose, en images, un tour d'horizon des looks, plus originaux les uns que les autres, de la star française.