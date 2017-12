DIRECT. Mort de Johnny Hallyday : l'inhumation de la star à Saint-Barthélemy est "un honneur" pour le président de l'île

Ce qu'il faut savoir

Après l'"hommage populaire" qui lui sera rendu, samedi, à Paris, Johnny Hallyday sera inhumé à Saint-Barthélémy, lundi. Le corps de Johnny "devrait arriver dimanche en fin d'après-midi" à Saint-Barthélemy, a indiqué le président de la collectivité, Bruno Magras, sur franceinfo. "C'est un honneur pour nous et c'est une marque de reconnaissance à l'endroit d'une population qui l'avait parfaitement accueillie", explique l'élu. Johnny et Laeticia étaient tombés amoureux de l'île, où ils possèdent une villa. Franceinfo revient, vendredi 8 décembre, sur l'organisation des obsèques et de la cérémonie d'hommage.

Le dispositif de sécurité permettra "la proximité à la chaleur populaire." Le préfet de Paris Michel Delpuech a assuré que la cérémonie d'"hommage populaire", prévue samedi, offrira aux fans "le recueillement" et "la dignité nécessaire".

Environ 1 500 policiers et gendarmes seront mobilisés, pour cette cérémonie qui doit commencer à midi. Le cortège partira de la place de l'Etoile, vers la place de la Concorde, avant une cérémonie religieuse en l'église de la Madeleine.

Un convoi de motards accompagnera le convoi funéraire. Les musiciens de Johnny donneront un concert où ils joueront des versions instrumentales des classiques du rockeur.