DIRECT. Johnny Hallyday sur le point d'être inhumé sur l'île de Saint-Barthélémy

Ce qu'il faut savoir

Ultime voyage pour Johnny Hallyday. Le chanteur est inhumé lundi 11 décembre à Saint-Barthélemy, île antillaise où il possédait une villa. La dépouille du chanteur, mort dans la nuit de mardi à mercredi d'un cancer des poumons, est arrivée la veille en milieu d'après-midi à Saint-Barthélemy (environ 21h00 heure française).

Soixante-deux passagers l'accompagnaient dont sa femme Laeticia et leurs filles Joy et Jade, son manager Sébastien Farran et son guitariste Yarol Poupaud ou encore l'acteur Jean Reno.La dépouille a été acheminée au funérarium de Saint-Jean où a été organisée une veillée publique, en présence de plusieurs centaines de personnes, souvent vêtues de blanc, couleur du deuil aux Antilles.

Une inhumation à 16 heures (21 heures en métropole.) L'inhumation est prévue à 16 heures locales (21h00 heure de Paris). La cérémonie doit réunir environ 80 proches du chanteur, avec un court office prononcé directement au cimetière, sans passer par l'église de Lorient. L'emplacement qui accueillera la tombe du chanteur a été creusé samedi matin.

De nombreux badauds, fans et journalistes. Depuis vendredi, le petit cimetière se remplit de journalistes et de caméras. A tel point que les habitants de l'île craignent que la tranquillité de la famille en deuil ne soit dérangée par les médias. Du côté des autorités, les réunions s'enchaînent pour préserver au mieux l'intimité de la famille Hallyday.

Les fans respectent la volonté du chanteur. Si le chanteur français Michel Polnareff a jugé "étrange que l'on soustraie l'enveloppe de Johnny à son public", ses admirateurs respectent dans leur majorité la volonté du rocker et de sa famille. "Je suis vraiment triste que maintenant Johnny sera si loin de nous tous qui l'aimons tant", a regretté Sylvie Vartan, qui fut la première épouse du chanteur.