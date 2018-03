DIRECT. Héritage de Johnny Hallyday : les avocats de David et Laura souhaitent un report du premier round judiciaire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #HALLYDAY

: Johnny Hallyday avait consacré une bonne partie de sa dernière année à travailler sur son 51e album studio. Il se composerait de neuf morceaux très rock, dont certains évoquent frontalement la mort. On vous résume tout ce que l'on sait déjà sur cette œuvre au cœur du conflit de la famille Hallyday.

: L'audience en référé concernant l'album posthume de Johnny Hallyday est ouverte au tribunal de Nanterre. On sait déjà que les avocats de Laura Smet et David Hallyday, qui réclament un droit de regard sur ce disque, vont demander un report de l'audience pour prendre connaissance de nouvelles pièces du dossier.

: Les avocates de Laura Smet et David Hallyday arrivent au tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine). On vous explique dans cet article en quoi consiste l'audience prévue à 14h30.

: Notre journaliste Margaux Duguet est à Nanterre (Hauts-de-Seine), où doit se tenir l'audience en référé sur l'album posthume de Johnny. Des fans sont venus soutenir les enfants du chanteur contre son épouse, mais l'événement attire surtout les journalistes.

La guerre judiciaire pour la succession de Johnny Hallyday doit s'ouvrir aujourd'hui avec une audience en référé concernant l'album posthume du chanteur. L'occasion de revenir sur les racines du conflit : comment le clan Boudou, la famille de Laeticia Hallyday, a mis la main sur les affaires de Johnny. Le père de Laeticia, sa grand-mère ou encore son frère occupent des postes-clés dans l’empire financier et artistique du rockeur. Vincent Daniel fait le récit de cette prise de pouvoir.









