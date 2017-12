DIRECT. Grand hommage populaire à Johnny dans Paris : regardez notre édition spéciale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #JOHNNY

: Des milliers de personnes patientent en ce moment dans le froid sur les champs-Elysées, la place de la Concorde et jusqu'à l'église de la Madeleine.











: Au revoir Jonnhy, j’espère sincèrement que de là où tu es, tu t’amuses sincèrement de l’hystérie collective que ton départ à déclencher! Une dernière occasion de faire la fête sans doute! RIP

: J 'ai 67 ans et je ne suis pas un fan de Johnny.. Il faut simplement reconnaître son talent et son succès auprès des français. Il a réussi le tour de force de séduire 3 générations...Chapeau bas Monsieur.. Je suis triste comme des fans.

: De l'Arc de triomphe à la Madeleine, voici le parcours de l'hommage populaire à Johnny. Sa dépouille est actuellement au funérarium du Mont-Valérien.





: Vous pouvez vivre cette commémoration en l'honneur de la star grâce à un multiplex tout en smartphone en direct de nos régions. Comment ça marche ? Des journalistes de France 3, équipés de smartphones sont en multiplex partout en France. En compagnie des bikers des Saintes-Maries-de-la-mer, de fans collectionneurs à Amboise ou encore des copains de régiment de Johnny en Alsace.

: Après l'émotion suscitée par la mort de Johnny Hallyday, un hommage populaire est rendu à la star nationale à Paris. Un événement à suivre en direct dès maintenant sur France 2 et franceinfo.

: On passe à notre revue de presse, elle aussi forcément marquée par la mort de Johnny. Le Parisien s’interroge : "Comment lui dire adieu?". On y lit également un interview de Line Renauld, sa marraine dans le métier, et qui sera présente ce matin pour l'hommage populaire.





: Un chanteur populaire inhumé sur l’île des milliardaires ?! Cherchez l’erreur

: Quelle demesure, c’est triste certes pour les fans mais rappelons nous que nous sommes tous de passage ef sye cela ne vaut pas un hommage populaire ! Faisons nous un hommage pour tous les etres humains qui crevent dans la rue ?

: La haie d’honneur à un type qui certes a mérité sa carrière mais qui a tout au long de sa vie professionelle refusé et réussi à ne pas payer ce qu’il devait à l’Etat français. Il s’est cependant fait soigner en France. Je n’ai rien de Johnny et ne suis ni anti ni fan. Bref qu’il s’exile comme il l’a toujours fait.

: Que ferons nous pour Yvette Horner? 700 accordeonistes sur les Champs ?

: Merci à cet homme qui a défié 60 ans de sa vie à son public et qui en avait un immense respect au point de se dépasser et dépasser la maladie. Il apportait du bonheur, une évasion musicale, de la vie, des sourires...Qui ne s’est pas retrouvé dans ses chansons, dans sa joie, sa peine, ses émitions... ? Qui n’a pas dansé sur ses musiques ?Mais il n’y avait pas que cela. C’etait un homme timide et surtout extrêmemnt gentil, simple et si généreux !Il ne faut pas non plus oublier les centaines et centaines de personnes a qui il aura permis de travailler durant 60 années, que ce soit pour la scène, en studios, maisons de disques, productions, disquaires, pour sa discographie etc ...et tout l’administratif qui va avec.N’oublions pas non plus l’argent qu’il a apporté à la France au travers des taxes liées à ses productions musicales, chansons, produits dérivés, spectacles et autres.Oh que oui on t’aimera toujours Johnny !Merci !

: Dans les commentaires, tous les avis sont représentés. Il y a ceux qui pleurent leur idole, et d'autres qui sont plus caustiques...

: Leur Johnny ? "C'est la lutte des sidérurgistes en 1979", "c'était un peu mon ange gardien", "c'est quatre générations de transmission"... Alors que la France dit adieu à Johnny Hallyday lors d'un hommage populaire ce matin franceinfo donne la parole à ses fans. Ils racontent l'image qu'ils gardent en tête de l'idole des jeunes.

: A noter également que 16 lignes de bus sont susceptibles d'être concernées par l'hommage à Johnny Hallyday, précise également la RATP. sur son site internet.

: Cinq stations de métro sont fermées depuis 8 heures ce matin, par mesure de sécurité en raison de l'hommage à Johnny Hallyday. Il s'agit des stations George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Elysées Clemenceau, Concorde et Madeleine. Les trains ne marquent pas l'arrêt dans ces stations, et les correspondances ne sont pas assurées.