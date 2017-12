Céline Dion, Michel Polnareff, Lenny Kravitz... Le monde de la chanson rend hommage à Johnny Hallyday

Un monument de la musique française a disparu. Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, est mort dans la nuit de mardi à mercredi 6 décembre, à l'âge de 74 ans, succombant au cancer des poumons qui le rongeait depuis de nombreux mois.

>> Hommages, moments forts de sa carrière : suivez notre direct après la mort de Johnny Hallyday

C'est son épouse, Laeticia, qui a annoncé sa mort dans un communiqué émouvant. Très rapidement, le monde de la chanson a réagi avec une très grande émotion. Voici un tour d'horizon des artistes en deuil.

La chanteuse aux 250 millions d'albums vendus a rapidement rendu hommage à Johnny Hallyday sur Twitter. "Je suis très triste d’apprendre le décès de Johnny Hallyday. Il était un géant du show-business... une véritable légende !"

Un rockeur rendant hommage à un autre. Sur Twitter, Jean-Louis Aubert a posté quelques mots émus sur Twitter : "au revoir Notre Johnny. Avec toi ce sont nos jours qui s'envolent. Retiens la nuit. Paix amour amitié à tous tes proches."

Le chanteur a simplement changé sa photo de profil : un large carré noir pour exprimer son deuil.

Sur Twitter, Patrick Bruel est, lui aussi, resté très sobre pour rendre hommage à son ami.

Le chanteur et ami de Johnny a réagi sur BFMTV : "Je ressens une immense tristesse, mais en même temps je me sens à la fois triste et libéré car il souffrait énormément. Et on n’aime pas voir souffrir ceux qu’on aime", a-t-il expliqué. Il sera toujours avec nous (...) Il a toujours été un héros. C’est quelqu’un qui nous a beaucoup inspirés, qui avait une force de caractère hors norme. Il était un grand exemple pour nous tous."

Le rockeur américain, de vingt ans son cadet, a réagi sur Twitter. "Ton amitié, ta douceur et ton soutien sont inscrits dans mon coeur. C'est un honneur de t'avoir connu et d'avoir passé du temps avec toi et ta belle famille. Ton âme est du rock and roll", a-t-il écrit, ajoutant un "Repose en paix", en français dans le texte.





Farewell Dear @JohnnySjh. Your friendship, sweetness and support are imprinted in my heart. It is an honor to have known you and to have spent time with you and your beautiful family. Your soul is pure Rock and Roll. Repose en paix. : @candyTman pic.twitter.com/1ZAFUewHlo