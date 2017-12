Ce que l'on sait des obsèques de Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy

Après six jours d'hommages, Johnny Hallyday a entamé son utlime voyage. Le chanteur sera inhumé lundi 11 décembre à Saint-Barthélemy, dans les Antilles. La star y possédait une villa. L'inhumation est prévue à 16 heures, heure locale (soit 21 heures en métropole). La dépouille du chanteur est arrivée sur l'île dimanche en milieu d'après-midi, accompagnée de ses proches. Elle a ensuite été acheminée au funérarium de Saint-Jean, où a été organisée une veillée publique. Des centaines de personnes étaient présentes, souvent vêtues de blanc, couleur du deuil aux Antilles.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité

Après l'hommage populaire de samedi, l'inhumation du chanteur s'annonce simple et intime. La cérémonie doit réunir environ 80 proches du chanteur, dont sa femme Laeticia et leurs filles Joy et Jade, David Halliday, Laura Smet, son manager et son guitariste, ou encore l'acteur Jean Reno. Sylvie Vartan, la première épouse du chanteur, a annoncé dans un communiqué qu'elle ne sera pas présente.

Un court office sera prononcé directement au cimetière de Lorient, sans passer par l'église. Mais depuis vendredi, le petit cimetière se remplit de journalistes et de caméras, sous l'œil mauvais des habitants. Ils craignent que la tranquillité de la famille en deuil, principe fondamental dans la culture locale, ne soit dérangée par les médias.

Du côté des autorités, les réunions se sont enchaînées pour préserver au mieux l'intimité de la famille Hallyday. Anne Laubiès, la préfète déléguée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a atterri samedi matin sur l'île de 21 km2, peu adaptée à l'accueil d'un tel événement.

Le rockeur sera enterré près de la plage

Le cimetière marin de Lorient, dans lequel sera enterré le chanteur, borde la baie du même nom, prisée des surfeurs. Johnny "m'avait confié à plusieurs reprises qu'il voulait être enterré ici, qu'il ne voulait pas aller au Père Lachaise", a expliqué le président de la collectivité Bruno Magras, qui considère ce choix comme un "honneur".

L'emplacement qui accueillera la tombe du chanteur a été creusé samedi matin. "Il a demandé exactement la même chose que tout le monde", a déclaré le fossoyeur au micro de BFMTV. "Il avait adoré le cimetière de Lorient et il voulait être au centre, face à la route, pour pouvoir voir, selon lui, les gens passer, et être tout près de la plage."

Dans ce cimetière calme, préservé du bling-bling de l'île, sa sépulture se fera simple, avec une pierre tombale blanche et une croix en bois.

Quelques fans ont fait le déplacement

"C'est un don de sa personne, après Irma, ça va nous aider à sortir la tête de l'eau et nous amener des touristes français", espère Nicolas, dont la maison est située juste en face de la future tombe de Johnny Hallyday.

Quelques fans de métropole ont effectivement fait le déplacement. Une famille a même dormi dans la rue pour être présente à la veillée et à l'enterrement. "On voulait venir (...) pour l'accompagner jusqu'au bout", expliquent Jean-Pierre et Chantal, venus de banlieue parisienne.

Isabelle Goetz est quant à elle venue de Washington, où elle vit depuis 25 ans. Dès l'annonce de l'inhumation à Saint-Barthélemy, elle a sauté dans un avion, s'est rendue au cimetière de Lorient pour "tracer un cœur dans le sable" avant de "laisser la famille se recueillir".