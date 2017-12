CARTE. De Villeneuve-sur-Lot à la tour Eiffel, soixante ans de concerts de Johnny Hallyday dans (presque) toute la France

Une bête de scène. En quasiment soixante ans de carrière, Johnny Hallyday a donné plus de 3 200 concerts et organisé 184 tournées à travers 40 pays, selon les données compilées par le site de l’association de fans Johnny Hallyday le web. L’icône du rock s’est produit jusqu’à 190 fois dans la même année, en 1962. Âgé de seulement 19 ans, il avait alors chanté aux Etats-Unis, au Maroc, en Suisse, en Belgique et dans l’Hexagone. Le chanteur est mort à l’âge de 74 ans, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre.

Le recordman de Bercy

Avec 2 813 spectacles, la France est le pays où Johnny Hallyday s’est le plus produit. Il a ainsi donné 696 concerts à Paris, dont 101 à Bercy. Aucun autre artiste n’est monté aussi souvent sur la scène de cette salle de l’est parisien. Le chanteur est également parti à la rencontre de ses fans en outre-mer et dans plusieurs petites communes de province, comme en 1962 à Tournon-sur-Rhône (Ardèche) ou en 2017 à Pérouges (Ain). Le seul département de métropole qu'il a délaissé est... la Creuse, où il avait pourtant une maison avec Nathalie Baye.

Pour illustrer la passion de Johnny Hallyday pour la scène, franceinfo dresse la carte des communes de France où le chanteur s’est produit depuis son premier concert solo, en 1960. Seuls les shows où il était la tête d’affiche ont été comptabilisés, exception faite des tournées des Vieilles Canailles (en 2014 et 2017) et de la série de spectacles avec Sylvie Vartan à l’Olympia (1967). Les communes sont représentées par des points plus ou moins gros, en fonction de la fréquence à laquelle le chanteur s’est produit dans ces villes.

Naviguez dans notre carte, zoomez et cliquez sur les points pour connaître les années des concerts dans chaque commune. N'oubliez pas de dézoomer pour voir les spectacles en outre-mer.