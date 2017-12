"C'est l'anéantissement complet" : les fans de Johnny effondrés après l'annonce de la mort du chanteur

Johnny n'est plus. "L'idole des jeunes" a fermé définitivement les yeux, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre. Que ce soit à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) ou sur les réseaux sociaux, les fans ne cachent pas leur douleur après avoir appris au réveil la nouvelle de la mort du chanteur. Franceinfo a recontacté des amoureux de Johnny Hallyday qui nous avaient confié leur inquiétude alors que la star se reposait après son hospitalisation pour détresse respiratoire.

"C'est dur ce matin, je suis effondré, en larmes, confie Christophe, c'est l'anéantissement complet. J'ai appris ça sur franceinfo à la radio et je suis sous le choc, on se demande même si c'est vrai..." Cet adepte de 53 ans anime un fan-club en Bretagne et se dit mordu par Johnny depuis ses 4 ans : "Ma mère écoutait Johnny à la maison et j'ai appris à danser le twist dans le salon."

Je me suis demandé si j'allais venir au boulot, mais je me suis dit qu'il ne fallait pas se morfondre. Christophe à franceinfo

"J'ai beau avoir 50 balais, je pleure"

Nadine erre dans sa maison depuis son lever. Cette retraitée a été tirée du lit à 4h30 par le coup de fil d'un ami marseillais lui annonçant la nouvelle. "Depuis ce matin, je n'arrive pas à faire ma toilette. Je suis effondrée, c'est dur, très dur", témoigne cette fan absolue du chanteur, qui a longtemps dirigé un fan-club en Belgique et qui a appelé ses enfants Johnny et Sylvie. "De savoir qu'il n'est plus là, qu'on n'ira plus le voir en concert pour communier avec lui..." Très émue, Nadine cherche parfois ses mots. "Je n'arrive même plus à pleurer, l'émotion est trop forte, c'est trop dur. Malheureusement, on n'a pas pu le sauver... Si seulement on avait pu avoir une réponse à nos prières."

Eric, qui gère une page Facebook de fans de Johnny, ne parvient pas à maîtriser son émotion. "C'est la douleur ce matin. J'ai beau avoir 50 balais, je pleure", confie ce routier qui a appris la mort du chanteur à 4 heures du matin. "J'ai reçu le message d'un collègue et je me suis mis à pleurer." Dans la cabine de son camion, il fixe son écharpe à l'effigie de Johnny et tente de réaliser ce qui se passe : "Les émissions de radio se succèdent, et ça me fait mal."

Je m'y attendais, mais voilà, le jour J est arrivé. Eric à franceinfo

Pour Marc, c'est un choc. "J'ai perdu un proche. On a à peu près le même âge et je l'ai suivi depuis ses débuts. Il a été ma vie", raconte ce fan de 71 ans, qui espérait encore une guérison de l'artiste. Francis, sapeur-pompier professionnel à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), partage ce sentiment et décrit le "vide sidéral" provoqué par la mort de la star : "Je suis totalement dévasté. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si rapide." Il a choisi de se réunir avec les membres de son fan-club à 15 heures, dans le garage d’un des membres de l’association. "Tout le monde réalise la perte monumentale que ça représente, c'est dur à gérer. C'est une perte pour le patrimoine français."

"J'espère qu'il y aura des obsèques nationales"

Chacun fait face à sa manière. Pascal, membre d'un fan-club en Eure-et-Loir, préfère s'activer pour "ne pas ruminer la mauvaise nouvelle" : "La vie continue. Il ne faut pas que je reste cloîtré chez moi un jour comme aujourd'hui, il faut que je m'évade." Eric est pour sa part contraint d'être au travail, mais il compte bien être présent aux funérailles de la star : "J'espère qu'il y aura des obsèques nationales, qu'on pourra envahir les Champs-Elysées !" Il hésite aussi à se rendre dans la soirée à Marnes-la-Coquette, où vivait le chanteur : "Mais bon, ça va être bondé, je préfère laisser sa famille se recueillir et être avec la mienne... Je vais regarder les infos et pleurer."

Pour chercher du réconfort, Nadine enchaîne les coups de fil sur ses deux téléphones : "On se soutient entre amis depuis ce matin, je reçois plein de messages. Heureusement, ça nous aide !" Cette fan belge cherche à retrouver ses esprits afin de fêter la Saint-Nicolas avec ses petits enfants : "Ils ont 4 et 6 ans, je ne sais pas comment je vais leur en parler mais il va bien falloir. Johnny, c'est sacré pour eux aussi, et la plus grande s'appelle Laura en référence à Laura Smet."

"C'est une chanson qui m'a sauvé"

Depuis l'annonce de la mort de Johnny, comme beaucoup de fans, Christophe se réfugie dans la musique : "J'ai écouté six fois ce matin L'Envie, c'est une chanson qui m'a sauvé, qui m'a aidé dans les moments difficiles…" Pascal se tourne vers le tube Que je t'aime, Marc écoute le classique Retiens la nuit et Francis a choisi Quelque chose de Tennessee. Nadine, elle, a encore du mal à écouter la musique de son idole : "Je n'arrive pas à écouter sa musique, ça me fait trop mal. Mais ma chanson préférée reste Vivre pour le meilleur."

Chaque fan garde aussi dans un coin de sa tête un souvenir spécial, que ce soit un concert au premier rang, une photo ou un autographe. Pour Christophe, l'émotion d'une poignée de main en 2016 est encore vivace : "Sur la tournée 'Rester vivant', j'étais devant et j'ai pu lui serrer la main. Et ça restera gravé toute ma vie dans ma mémoire…"