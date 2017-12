Bikers, musiciens et discours présidentiel : le programme de l'"hommage populaire" à Johnny Hallyday samedi à Paris

Il fallait bien une commémoration à la hauteur de l'émotion provoquée par la mort de Johnny Hallyday. La France rendra un "hommage populaire" à la star nationale, samedi, a annoncé l'Elysée jeudi 7 décembre. Le préfet de Paris et le manager de la star, Sébastien Farran, en ont précisé le déroulé lors d'une conférence de presse. Un convoi funéraire descendra les Champs-Elysées, puis cette "déambulation" sera suivie d'une cérémonie religieuse et d'une brève prise de parole d'Emmanuel Macron. Peu d'artistes, et encore moins de chanteurs, ont eu droit à un tel honneur. Franceinfo détaille le programme de cet hommage, décidé entre "la famille, les proches de Johnny Hallyday et la présidence de la République".

Un convoi funéraire sur les Champs-Elysées

Le cercueil de Johnny Hallyday partira à midi, samedi. Il descendra les Champs-Elysées depuis la place de l'Etoile, où se trouve l'Arc de Triomphe, jusqu'à la place de la Concorde. La procession tournera alors, en direction de la place de la Madeleine.

Le parcours de l'hommage populaire à Johnny Hallyday à Paris, le 9 décembre 2017. (GOOGLE MAPS / FRANCEINFO)

Dans son parcours, la dépouille de Johnny Hallyday sera suivie "d'une équipe assez importante de motards bikers", a expliqué Sébastien Farran, "comme l'aurait évidemment souhaité l'artiste, qui affectionnait particulièrement les motos". Il sera servi : selon le manager, entre 500 et 700 motards sont attendus. Une escorte d'honneur d'une quinzaine de motocyclistes de la police ouvrira la voie à la dépouille de la star.

Selon Sébastien Faran, Johnny Hallyday avait glissé à ses proches qu'il souhaitait des obsèques "très rock'n'roll, très axées sur la musique". Le cortège funéraire sera donc accompagné d'un concert de ses musiciens, qui se produiront sur une scène installée sur le parvis, place de la Madeleine. Ils joueront "des standards de Johnny", de façon instrumentale, "parce qu'évidemment il n'y aura pas de chanteur", a expliqué son manager.

Dans les rues traversées par la procession funéraire, "des écrans diffuseront des images choisies par la famille". Le préfet de Paris, lui, a expliqué que le dispositif de sécurité serait conçu "dans le souci de garantir la proximité du public", un autre souhait du chanteur. Le cortège sera entouré de barrières, mais la moitié des Champs-Elysées seront réservés aux spectateurs. Au total, près de 1 500 policiers et gendarmes seront dédiés à la sécurisation de cet hommage, a expliqué le préfet, qui attend des centaines de milliers de personnes.

Certains fans tenteront peut-être de suivre la dépouille du chanteur sur tout son parcours, depuis le funérarium du Mont-Valérien à Nanterre (Hauts-de-Seine), non loin de sa demeure de Marnes-la-Coquette, où elle se trouve depuis jeudi matin.

Une cérémonie religieuse en présence d'Emmanuel Macron

Un "office religieux" aura lieu à l'église de la Madeleine, où arrivera le cortège. Si le manager Sébastien Faran "doute" que la place dans l'église permette aux fans d'y entrer, des écrans seront installés à l'extérieur et retransmettront l'intégralité de la cérémonie.

Pendant l'office, Emmanuel Macron "prendra brièvement la parole". Son épouse Brigitte Marcon, qui était allée se recueillir mercredi au domicile des Hallyday à Marnes-la-Coquette, a déjà annoncé qu'elle se rendrait également aux obsèques du chanteur.

D'autres hommages avant samedi

En attendant le dernier adieu à Johnny, les fans du rockeur sont conviés jeudi soir, à 20 heures, à une veillée de prières à l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne des artistes. Une seconde est prévue dimanche à la même heure. "Le secrétariat de l'Eglise St-Roch est débordé par des appels de fans qui sont touchés par le fait d'avoir choisi de lui rendre hommage dans une église", a témoigné l'aumônier de cette paroisse sur franceinfo.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé sur Twitter que la ville lui rendra hommage en projetant le message "Merci Johnny" sur la tour Eiffel de vendredi soir à dimanche soir, ainsi que sur la façade de la salle de concert de Bercy, où seront disposés des livres d'or.

De vendredi soir à dimanche soir, nous projeterons le message "Merci Johnny" sur @LaTourEiffel. Il sera aussi visible sur la façade de l'@AccorH_Arena, la salle de spectacle où il s'est le plus produit au fil de sa formidable carrière, qui disposera des livres d'or dans son hall. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 décembre 2017

Les radios et télévisions ont bouleversé leurs programmes dès l'annonce du décès. Jeudi soir, on pourra ainsi découvrir sur France 2 un documentaire inédit, dans lequel le chanteur se raconte au cours d'une interview réalisée en avril dernier, après l'annonce de sa maladie.