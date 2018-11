Bataille autour de l'héritage : Laura Smet et David Hallyday veulent faire geler les royalties sur les albums de Johnny Hallyday

Les aînés du chanteur ont assigné en référé les trois maisons de disques du chanteur pour faire geler 75% des royalties, révèle mardi BFMTV.

C'est une nouvelle bataille judiciaire qui s'ouvre dans l'héritage de Johnny Hallyday. Ses deux aînés, Laura Smet et David Hallyday, ont assigné en référé les trois maisons de disques du chanteur à savoir Universal, Warner et Sony, révèle, mardi 13 novembre, BFMTV, une information confirmée à franceinfo. Le but est simple : faire geler 75% des royalties, autrement dit le pourcentage des revenues liés aux ventes des disques versé à l'artiste, et donc maintenant à sa veuve Laeticia Hallyday, conformément au testament américain du chanteur. Le tribunal de Paris examinera cette requête le 27 novembre.

"L'enjeu financier est de taille, d'autant que les royalties constituent la principale source de revenus pour Laeticia Hallyday", souligne BFMTV. Et la chaîne d'information de rappeler que chaque année Johnny Hallyday touchait en moyenne 800 000 euros sur les ventes de ses albums. Or, cette année et l'année prochaine, ces revenus pourraient être bien plus importants avec la sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday, "Mon pays c'est l'amour", déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires en trois semaines. "En suivant le barème observé pour les anciens albums, ce sont 25% des ventes qui pourraient être reversées aux ayants-droit de l'artiste", indique BFMTV.