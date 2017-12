GRAND FORMAT. Johnny Rock, Johnny Success, Johnny Franck… Ces sosies qui ont envie de l'avoir en vie

Johnny Hallyday, c'est ma plus belle histoire d'amour. Elle a commencé il y a un demi-siècle. J'avais 14 ans, lui 19. Ça a commencé avec un blouson noir acheté pour faire comme lui. Puis, un jour, je suis allé plus loin : je suis rentré à la maison avec sa coupe de cheveux, la mèche sur le devant et les pattes sur les côtés. Ça n'a pas du tout fait rire mes parents. Ils me sont tombés dessus et m'ont dit : "Hors de question, tu retournes chez le coiffeur !" Je n’ai pas bronché, je suis revenu avec une coupe plus classique. Pas la boule à zéro, mais presque.

Je m'en fiche, je me suis rattrapé depuis : je suis devenu coiffeur à Lille et je mets du Johnny en fond sonore dans mon salon. Sauf quand ça énerve quelqu’un, je change. Il m’arrive aussi de pousser la chansonnette pour rire, je teste les connaissances de mes clients. Dans mon salon, on n’est pas obligés de se coiffer comme lui. Je fais tous les styles, mais j’ai un bon coup de ciseau pour la banane.

Vous n’allez pas me croire si je vous dis que mon fils aussi est un sosie de Johnny ! Son nom de scène, c’est Johnny Halloway. Lui, il est dans l’Hérault ; moi, dans le Nord. Niveau physique, je ne sais pas qui est le plus ressemblant. Niveau vocal, c’est moi. Clairement. C’est grâce à la clope. Mon fils ne fume pas.

Et vous n'allez pas me croire non plus si je vous dis que j’ai eu plusieurs femmes, comme Johnny !