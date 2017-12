APPEL A TEMOIGNAGES. Quel souvenir garderez-vous de Johnny Hallyday?

Johnny Hallyday est mort, mercredi 6 décembre, des suites d'une longue maladie. Il laisse derrière lui une oeuvre immense : 55 années d'une carrière musciale qui a marqué des millions de français. Et des tubes qui, de "Gabrielle" à "Allumer le feux" en passant par "Que je t'aime", les ont accompagnés dans leurs vies.

Qu'on en soit un fan absolu ou qu'on le déteste, qu'on l'ait vu en concert ou qu'on ait eu à l'entendre à l'arrière de la voiture famililale, que l'ont ait chacun de ses disques ou qu'on l'ait juste vu au cinéma... On a tous un souvenir de Johnny Hallyday.



Quel est le vôtre ? Que représentait-il à vos yeux ? Comment vous aura-t-il le plus marqué(e) ? Laquelle de ses chansons vous a accompagné et vous suite encore aujourd'hui ?

Laissez votre témoignage dans le module ci-dessous. Nous sélectionnerons les meilleures contributions pour les publier dans un article.