VIDEO. Vous n'êtes pas encore accro à "Fortnite" ? On vous explique pourquoi ce jeu vidéo cartonne

Cent joueurs s'affrontent en ligne avec un seul but : être le dernier survivant. Le principe n'est pas nouveau mais il séduit plus de 45 millions de joueurs, qui s'adonnent quotidiennement au jeu vidéo Fortnite Battle Royale, sorti en septembre 2017.

Gratuit à télécharger, Fortnite se joue sur PC, console, et même sur mobile. "Ça permet de toucher plusieurs publics. Les communautés Xbox et PS4 participent largement à la popularité du jeu, c'est logique", explique Stanislas Jouan. Ce dernier est "streamer", c'est-à-dire qu'il partage en direct ses parties de jeu vidéo, notamment lorsqu'il joue à Fortnite. Plus de 10 000 personnes le suivent sur sa chaîne Twitch. D'ailleurs, selon lui, "c'est un jeu qui est très populaire au niveau des streamers, donc ça a une énorme influence sur son nombre de joueurs". Sur la plateforme de jeux vidéos Twitch, Fortnite est le jeu le plus regardé, cumulant un total de 3 339 années de live.

Mais les spécialistes des jeux vidéos ne sont pas les seuls à avoir accroché avec Fortnite : le jeu rassemble un public très large. Le phénomène n'est pas sans rappeler ceux d'Angry Birds, Candy Crush Saga ou encore Clash of Clans. Le journal en ligne Tech Advisor les classait tous les trois parmi les "meilleurs jeux Android de tous les temps", en avril 2018. Pourtant, même avec sa version mobile, Fortnite est encore loin d'atteindre les mêmes audiences. Entre 2012 et 2017, Candy Crush avait été téléchargé 2,7 milliards de fois. En novembre, il comptait encore plus de 340 millions de joueurs, comme le soulignait le journal belge Le Soir.