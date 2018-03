VIDEO. Les jeux vidéos, trop violents ? Une association répond en images aux critiques de Donald Trump

Non, les jeux vidéo ne sont pas toujours violents. Il y a quelques jours, le président américain, Donald Trump, avait reçu des responsables de l'industrie des jeux vidéo à la Maison Blanche, comme le raconte le site spécialisé Polygon (en anglais). Une rencontre qui avait démarré par la diffusion d'une compilation d'images violentes tirées de différents jeux.

L'association Games for Change, qui défend une utilisation militante et humanitaire des jeux vidéo, a décidé de monter sa propre vidéo pour lui répondre. "Les jeux vidéo, leurs créateurs innovants et la vaste communauté des joueurs ne se résument pas à ce que l'on voit dans la vidéo de la Maison Blanche", explique l'association sur YouTube.

La vidéo compile de belles images de jeux comme Zelda breath of the wild, Journey, Mirror’s Edge, Horizon zero dawn et Monument Valley. "Comme toute forme d'art, les jeux vidéo sont nuancés et proposent des expériences de toute sorte, qui peuvent nous émouvoir, nous amuser, nous apprendre des choses ou, parfois, nous perturber", a rappelé la présidente de l'association, Susanna Pollack, à Polygon (en anglais).