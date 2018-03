Un Monopoly spécial "Mario Kart" sortira cet été

Après des éditions "Games of thrones" ou "Spécial tricheurs", l'éditeur Hasbro dévoile un Monopoly spécial "Mario Kart".

Deux jeux en un. Hasbro et Nintendo se sont associés pour créer un nouveau jeu Monopoly appelé Monopoly Gamer : Mario Kart edition, une sorte de suite du Monopoly Gamer sorti l'an dernier, annonce Hasbro, mercredi 28 mars. Le jeu devrait être mis en vente le 1er juin en France.

Dans ce nouveau jeu, les propriétés classiques sont remplacées par Mario, la princesse Peach, Luigi et Toad, dans leur voitures de kart. Chaque personnage aura un pouvoir particulier dans la partie. Les traditionnels billets de banque sont aussi remplacés par des pièces d'or et la case départ est remplacée par une case "Go", où les joueurs doivent s'affronter dans une course pour remporter une carte Grand Prix et 200 pièces d'or, résume GQ.

Au lieu de rassembler un maximum d'argent dans le jeu pour gagner, les joueurs devront passer des niveaux et vaincre leurs adversaires pour gagner des points, reprend Mashable (en anglais). Le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie sort gagnant.

Le 30 janvier, Hasbro avait annoncé la sortie d'une nouvelle version "spéciale tricheurs" du jeu Monopoly pour l'automne 2018. Le principe du jeu, immuable depuis sa création en 1935, reste le même : devenir le plus riche possible en achetant des propriétés pour y construire des hôtels et en collectant les loyers.