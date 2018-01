Nintendo sort des accessoires en carton pour sa console Switch

Le fabricant japonais de jeux vidéo va proposer deux kits différents : un Multi-Kit et un Kit Robot

Nintendo a imaginé de nouveaux accessoires pour sa console Switch. Des accessoires en carton à monter soi-même. Le fabricant japonais de jeux vidéo va proposer deux kits différents : un Multi-Kit et un Kit Robot, qui seront disponibles à partir du 27 avril, indique le site Extralife.

Préparez-vous à construire, jouer et découvrir avec la #NintendoSwitch ! #NintendoLabo est une nouvelle ligne d'expériences interactives qui va inspirer les esprits joueurs et créatifs ! pic.twitter.com/Mca2qFY5FH — Nintendo France (@NintendoFrance) 17 janvier 2018

A partir de ces simples plaques de carton à découper, les joueurs pourront fabriquer une voiture téléguidée, un guidon de moto, une canne à pêche, un piano miniature ou encore une petite maison et un robot. Ensuite, il n'y aura plus qu'à y intégrer la console portable pour jouer au pilote de course, au pêcheur ou au pianiste.

Sur Twitter, les réactions sont mitigées. "J'aime beaucoup la façon dont Nintendo continue à être unique et innovant", salue par exemple Matt Martin.

This isn’t something I’m personally interested but I just love how Nintendo continues to be unique and innovative. Keep being you, Nintendo. We’re all better for it. https://t.co/ZnxCOyPsNl — Matt Martin (@missingwords) 18 janvier 2018

D'autres jugent le prix des deux kits trop élevé : 70 et 80 dollars. "Trouvez-moi fou si vous voulez, mais 70 dollars paraît incroyablement cher pour quelque chose qui n'est pas durable, en particulier dans les mains d'enfants", écrit Jason Stoff.

Feel free to tell me I’m nuts... but doesn’t $70+ for the Nintendo Labo cardboard stuff seem incredibly expensive for something that’s not that durable, especially in the hands of kids? Very possible I’m missing something, I’ve only skimmed the news. — Jason Stoff ☕️ (@jstoff) 18 janvier 2018

Ce kit de bricolage en carton est une sorte de clin d'œil aux racines de Nintendo, puisque la firme a démarré en 1889 en fabriquant des cartes à jouer.