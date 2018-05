Microsoft dévoile une manette conçue pour les personnes en situation de handicap

Principal avantage : ses deux grands boutons centraux peuvent se voir attribuer n'importe quelle touche d'une manette classique.

C'est une manette "adaptative". Microsoft a dévoilé, jeudi 17 mai, une nouvelle manette Xbox, destinée "à rendre le jeu vidéo plus accessible [pour] les joueurs en situation de handicap". Aujourd'hui, pas toujours facile pour certains joueurs de profiter de leur expérience virutelle. "Une personne amputée d'un bras ou tétraplégique aura par exemple de grandes difficultés à enchaîner des suites de commandes ou à avoir la dextérité nécessaire pour utiliser une manette", illustre Le Figaro.

Cette nouvelle manette, lancée dans le cadre d'un programme d’investissement de 25 millions de dollars sur cinq ans, possède ainsi deux gros boutons centraux "auxquels il est possible d’attribuer n’importe quelle touche de la manette classique", assure Microsoft dans un communiqué. Elle est compatible avec les consoles Xbox et les ordinateurs équipés du système d'exploitation Windows 10, mais aussi "avec les dispositifs d’accessibilité les plus courants du marché". Pour acquérir ce joujou, commercialisée exclusivement sur le site de Microsoft "dans le courant de l’année", il faudra toutefois débourser 89,99 euros.