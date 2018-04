Jeux vidéo : le jeu de football "PES" perd les droits de la Ligue des champions

L'UEFA met un terme à dix ans de collaboration avec l'éditeur du jeu, Konami.

L'hymne de la Ligue des champions ne résonnera plus pour les joueurs de Pro Evolution Soccer. Konami, le développeur et éditeur du jeu PES a perdu les droits pour la compétition européenne, relaie L'Equipe, mercredi 18 avril. L'annonce a été faite par l'UEFA dans un communiqué.

"La finale 2018 de l’UEFA Champions League à Kiev marquera la fin d'un partenariat très réussi et fructueux de dix ans entre Konami et l’UEFA Champions League", écrit l'instance.

"La licence UEFA Champions League nous a donné une plateforme pour créer des expériences uniques et offrir aux supporters de football du monde entier l'opportunité de profiter de cette compétition au plus près", a commenté Jonas Lygaard, directeur senior du développement de la marque et des affaires pour Konami Digital Entertainment B.V. Néanmoins, l'UEFA assure "poursuivre la collaboration entre l'UEFA et Konami" sans donner davantage de détails.