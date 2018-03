Grève dans le jeu vidéo : un député LR soupçonné de conflits d'intérêts

Sébastien Leclerc a demandé à la ministre du Travail de mettre fin à "la prise d'otage" au sein de l'entreprise Eugen Systems. Un studio de jeu vidéo dirigé par le frère d'une de ses collègues.

C'est un soutien qui pose question. Le député Les Républicains du Calvados Sébastien Leclerc a écrit à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pour dénoncer la grève des salariés d'Eugen Systems et prendre la défense du studio de jeux vidéo. Dans cette question écrite, il regrette "la surenchère de revendications salariales qui s'observe actuellement dans l'industrie du jeu vidéo" et demande à la ministre "quelles mesures elle compte prendre pour mettre fin à cette prise en otage".

Une question d'actualité en apparence anodine. Mais Le Monde révèle un possible conflit d'intérêts : Sébastien Leclerc siège au conseil départemental du Calvados avec la sœur du dirigeant d'Eugen Systems. Virginie Le Dressay et Sébastien Leclerc sont amis sur Facebook, la première a soutenu le second pendant les législatives 2017, ils ont fréquenté les mêmes institutions locales et ils sont de la même famille politique.

Sur son site, l'Assemblée nationale définit le conflit d'intérêt comme "une situation d’interférence entre les devoirs du député et un intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme pouvant influencer ou paraitre influencer l’exercice de ses fonctions parlementaires". Sébastien Leclerc a-t-il voulu défendre les intérêts du frère de sa collègue ? Ni le député, ni la conseillère départementale du Calvados n'ont répondu aux sollicitations du Monde.