"Cyberpunk 2077", "The Division 2", "Super Smash Bros. Ultimate"... Voici les 15 jeux vidéo les plus excitants de l'E3 2018

Quels sont les titres les plus attendus dans les deux ou trois ans à venir ? Il suffit d'assister aux conférences des mastodontes du secteur lors du plus grand salon du secteur pour avoir la réponse.

Comme à l'accoutumée, l'ouverture du plus grand salon du jeu vidéo (qui se tient à Los Angeles du 12 au 14 juin) a été précédée par les conférences de quelques acteurs majeurs du secteur (Sony Entertainment, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Electronic Arts, Square Enix et Bethesda). L'occasion pour eux d'annoncer des dizaines de titres à venir et de maintenir ainsi les joueurs du monde entier en haleine. Cette 24e édition de l'E3 s'est distinguée par l'absence d'annonce marquante et les joueurs ont surtout dû se contenter de nouvelles cinématiques, de longues séquences de gameplay et de quelques dates de sorties attendues.

"The Last of Us, part II"

Absent de l'E3 2017, The Last of Us, part II se devait de frapper fort pour marquer les esprits. En ouvrant sa conférence avec une nouvelle vidéo de plus de onze minutes, Sony Entertainment a enfoncé le clou dans la manette. Avec une phase de cinématique ultra touchante (et réaliste) montrant un baiser entre Ellie (la petite fille du jeu original qui a pas mal grandi) et une autre adolescente, suivie d'une phase de poursuite et d'affrontement aussi violente que réaliste, le studio Naughty Dog (Uncharted) a prouvé que ce second opus sera dingue, peut-être encore plus fou et beau que son prédécesseur. Inimaginable ? Pas sûr...

Notre niveau d'excitation : 5/5

Et ça sort quand ? La date de sortie est encore inconnue mais ce sera uniquement sur Playstation 4.

"The Division 2"

Sans surprise, le jeu de tir multijoueurs d'Ubisoft qui a fait un carton à sa sortie en 2016 est de retour. La bonne surprise, c'est qu'on quitte le froid glacial de l'hiver new-yorkais pour la capitale américaine, où la végétation a repris ses droits. Ce second volet de The Division s'annonce encore plus sublime et nerveux que son prédécesseur, comme le montrent les quelques minutes de gameplay dévoilant une fusillade autour de la carcasse d'Air Force One. Les joueurs devront en outre se spécialiser au cours de l'aventure pour des combats plus tactiques. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, le jeu sera disponible au printemps et bénéficiera de trois DLC gratuits, disponibles dans le courant de l'année 2019.

Notre niveau d'excitation : 5/5

Et ça sort quand ? Le 15 mars 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

"Cyberpunk 2077"

Le nouveau jeu de CD Projekt est certainement celui qui suscite le plus d'interrogations depuis son annonce il y a six ans. Attendu au tournant après le chef d'œuvre The Witcher 3, le studio polonais a enfin dévoilé à quoi ressemblera l'univers de Cyberpunk 2077. Sans surprise, il s'agit d'un univers futuriste et violent dans lequel le joueur incarnera un homme en vadrouille dans une mégalopole américaine façon Blade Runner. Les journalistes qui ont déjà pu mettre la main dessus à l'E3, dont le site Actugaming, ont laissé filtrer qu'il s'agit d'un RPG (jeu de rôle) en vue FPS (à la première personne). Alléchant, mais on n'aimerait pas devoir attendre 2077 pour y jouer.

Et ça sort quand ? On ne sait pas encore !

Notre niveau d'excitation : 5/5

"Dying Light 2"

Autre jeu issu d'un studio polonais, Dying Light revient hanter vos nuits. Ce FPS survival sportif imaginé par Techland nous avait mené la vie dure en 2015 avec ses hordes de zombies déchaînés. Dans ce second volet, on nous promet une expérience unique car les choix du joueur influeront sur l'histoire et sur l'environnement dans lequel il évoluera. Effectivement, le studio a fait appel pour le scénario à Chris Avellone (Fallout 2, Baldur's Gate), l'inventeur des embranchements multiples. De quoi ajouter du piment à cet excellent jeu trop sous-estimé.

Notre niveau d'excitation : 4/5

Et ça sort quand ? La date de sortie est inconnue

"Fallout 76"

Trois ans après Fallout 4, Bethesda continue à puiser dans sa licence et nous propose pour la fin d'année un Fallout 5 renommé 76, histoire de brouiller les pistes. Un jeu sous forme de prequel puisqu'il se déroulera juste après la première apocalypse nucléaire et proposera au joueur d'incarner un des premiers survivants à quitter l'abri anti-atomique Vault-Tec n°76. Parmi les nouveautés, une carte immense (quatre fois plus grande que dans Fallout 4) divisée en six régions bien différenciées et surtout moins dévastées, la possibilité de contrôler des sites nucléaires et surtout, un mode multijoueurs. Bref, du neuf avec du vieux qui promet d'être tout aussi jouissif que le quatrième du nom.

Notre niveau d'excitation : 4/5

Et ça sort quand ? Le 14 novembre 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

"Ghost of Tsushima"

Difficile de savoir de quoi parle cette nouvelle exclusivité Sony déjà annoncée en octobre. Mais une chose est certaine, le trailer dévoilé lors de cet E3 est sublime. Dans le Japon du XIIIe siècle, on incarne Jin Sakai, un samouraï qui parcourt à cheval des paysages balayés par le vent avant de libérer un temple, en mode infiltration. Et oui, il a suffit d'une ambiance parfaite pour nous donner envie de le mettre directement dans notre top des jeux les plus attendus.

Notre niveau d'excitation : 4/5

Et ça sort quand ? On ne sait pas encore mais ce sera uniquement sur Playstation 4.

"Assassin's Creed Odyssey"

Les inévitables rumeurs ont un peu gâché la surprise, mais oui, après Origins qui relançait la franchise en propulsant son héros dans l'Egypte ancienne, Ubisoft plonge le prochain Assassin's Creed au cœur de la Grèce Antique. Les bonnes nouvelles, c'est que ça sort très bientôt, Odyssey ayant commencé son développement en même temps qu'Origins, que l'histoire semble beaucoup puiser dans la mythologie, que pour la (vraie) première fois, le joueur pourra choisir d'incarner une héroïne plutôt qu'un héros et que les dialogues seront à choix multiples (une tendance qui semble se généraliser cette année dans les jeux AAA). Et on ne boudera pas notre plaisir, tant on a adoré traverser le pays des pharaons.

Notre niveau d'excitation : 3/5

Et ça sort quand ? Le 5 octobre 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

"Death Stranding"

Sait-on enfin de quoi va parler la nouvelle création d'Hideo Kojima, le génial auteur de la saga Metal Gear ? Pas vraiment, mais Sony nous a enfin montré un peu de gameplay. On sait désormais que cette histoire autour d'un bébé à protéger met en scène, en plus de Norman Reedus (The Walking Dead) et de Mads Mikkelsen (Doctor Strange, Casino Royal), les actrices Lindsay Wagner (Super Jaimie) et Léa Seydoux (La Vie d'Adèle). Espérons juste que toute cette hype ne finisse pas par faire pschitt.

Notre niveau d'excitation : 3/5

Et ça sort quand ? On ne sait pas encore mais ce sera uniquement sur Playstation 4.

"Marvel's Spider-Man"

Il aura suffi à Sony Entertainment de diffuser une vidéo de gameplay de sept minutes pour bluffer tous les fans de l'homme-araignée. Des déplacements d'une fluidité prodigieuse, des méchants emblématiques (Electro, Rhino, Scorpion, Le Vautour, Mister Negative) et un New York en open world impressionnant, bref, tous les ingrédients de la franchise sont présents. Quant aux fans du Spider-Man incarné par le jeune Tom Holland dans Homecoming, ils devraient, selon le site 01.net, retrouver l'humour et la fraîcheur insufflés dans la saga.

Notre niveau d'excitation : 3/5

Et ça sort quand ? Le 7 septembre 2018, uniquement sur Playstation 4.

"Sable"

Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à Journey lors des premières images. Si le style graphique, très inspiré par le dessinateur français Mœbius, diffère, les étendues désertiques de Sable évoquent immédiatement le jeu méditatif désormais culte. Au programme, un voyage initiatique dans un monde ouvert. Un gramme de poésie dans un monde de FPS.

Notre niveau d'excitation : 3/5

Et ça sort quand ? En 2019 sur PC.

"Beyond Good & Evil 2"

On le sait depuis l'E3 2017, le jeu culte de Michel Ancel aura donc bien une suite et elle est désormais dans les tuyaux. S'il n'est toujours pas question de tester le jeu, quelques journalistes présents à Los Angeles, dont le site Jeuxvideo.com, ont pu assister à une séquence de gameplay d'une demi-heure qui les a rassurés. Dans Beyond Good & Evil 2, le joueur incarnera donc un pirate de l'espace de l'ethnie de son choix. Il aura surtout la possibilité d'intégrer à son expérience, sa propre composition musicale ou d'autres créations personnelles, le tout contre une rémunération. Cela permettra peut-être au jeu de sortir plus tôt...

Notre niveau d'excitation : 3/5

Et ça sort quand ? La date de sortie et les supports sur lesquels le jeu sortira ne sont pas encore connus.

"Super Smash Bros. Ultimate"

Les fans du jeu de combat emblématique de Nintendo sont aux anges. L'éditeur japonais a accès quasiment toute sa conférence sur cette version Ultimate qui proposera pas moins de 65 personnages (dont deux inédits, Inkling et Ridley), plus de vitesse, des coups qui se chargent plus vite et quelques autres changements de gameplay, avec une résolution de 1080p en mode TV et de 720p en mode portable.

Notre niveau d'excitation : 2/5

Et ça sort quand ? Le 7 décembre 2018 sur Nintendo Switch.

"Les Aventures extraordinaires de Captain Spirit"

Les amoureux de Life is Strange, le très réussi jeu épisodique sorti en 2015, devront encore patienter avant la sortie de la suite de cette aventure interactive unanimement acclamée. Mais le studio français Dontnod a pensé à eux et leur propose gratuitement, à partir du 26 juin, de se plonger dans Les Aventures extraordinaires de Captain Spirit. Un mini-épisode avec des airs de spin-off dans lequel le joueur incarne Chris, un jeune garçon de 10 ans qui vit seul avec son père. S'il n'est pas directement lié à Life is Strange 2, les développeurs assurent que nos choix auront une petite incidence sur le déroulé de la suite de l'aventure.

Notre niveau d'excitation : 2/5

Et ça sort quand ? Le 26 juin 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

"Control"

Ça ressemble à un pur shooter mais Control pourrait être bien plus que ça. Développé par le studio finlandais Remedy (Max Payne, Quantum Break), Control mêle tirs au pistolet et télékinésie, puisque l'héroïne possède la capacité de déplacer toutes sortes de choses. Un mindfucking game qui pourrait bien nous faire tourner chèvre.

Notre niveau d'excitation : 2/5

Et ça sort quand ? En 2019 sur PC, Playstation 4 et Xbox One.

"The Elder Scrolls VI"

L'annonce par Bethesa qu'un nouvel Elder Scrolls était dans les tuyaux a ému plus d'un joueur. Mais soyons lucide, le jeu n'étant qu'en pré-production, il ne devrait pas sortir avant quelques années. Il se pourrait même que The Elder Scrolls VI soit prévu pour tourner sur la prochaine génération de console (Microsoft ayant déjà annoncé qu'ils bossaient dessus). Bref, vous avez encore le temps de vous refaire Skyrim (sorti récemment sur Nintendo Switch).

Notre niveau d'excitation : 1/5 (il est encore beaucoup trop tôt pour s'enflammer)

Et ça sort quand ? Dans longtemps.