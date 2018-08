Comment le jeu vidéo "Rainbow 6 Siege" a évité la catastrophe industrielle pour devenir un champion de l'e-sport

Le parc des expositions de Paris accueille dimanche la finale du Six Major, où les meilleures équipes de ce jeu de tir sorti en 2015 vont se disputer un prix de 350 000 dollars.

De l'ombre à la lumière. Le parc des expositions de Paris accueille du vendredi 17 au dimanche 19 août le Six Major, compétition du jeu vidéo Rainbow Six : Siege (R6S). Seize des meilleures équipes mondiales s'affronteront en public pour espérer remporter les 350 000 dollars (environ 300 000 euros) promis aux vainqueurs.

Une compétition exceptionnelle qui n'allait pas de soi en décembre 2015 quand le jeu est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC, tant les critiques étaient fortes à l'époque. Pas de quoi décourager Ubisoft, qui a fini par conquérir 35 millions de joueurs deux ans et demi après la mise sur le marché du jeu. Mais comment l'entreprise a-t-elle réussi ce tour de force alors que les fans de jeux vidéo ont plutôt tendance à passer d'une nouveauté à l'autre ?

Des idées innovantes…

Au départ, pourtant, rien ne laissait présager que ce jeu de tir, dans lequel deux équipes de cinq personnes s'affrontent dans différents scénarios mettant en scène des terroristes et des forces de l'ordre d'élite, soit aussi mal accueilli par les joueurs et la presse. Rainbow Six : Siege se démarque en effet de son principal concurrent, le célèbre Counter Strike, en proposant un environnement de jeu dynamique : la quasi-totalité du décor est destructible à l'aide d'armes ou de charges explosives.

"Grâce à ce mécanisme, la carte change tout le temps et n'est jamais la même d'une partie à l'autre, ce qui pose des problématiques tactiques intéressantes et ajoute de l'imprévisibilité aux situations. C'est très rafraîchissant, car ce type de jeu est en général assez dirigiste", analyse pour franceinfo Valentin Cebo, journaliste pour le site spécialisé Gamekult.

Autre originalité, R6S propose aux joueurs un vaste choix de personnages (appelés "opérateurs") à contrôler. Chacun dispose de capacités uniques et complémentaires à celles des autres, de quoi créer des synergies et des stratégies quasi-infinies.

… gâchées par des problèmes techniques

Problème : ces qualités, présentes dès la sortie du jeu, étaient gâchées par de gros soucis techniques en ligne. "Par exemple, il était fréquent qu'en raison de la mauvaise qualité de serveurs, un joueur aperçoive un ennemi qui, lui, ne pouvait pas le voir. Le deuxième pouvait donc se faire tuer sans jamais avoir vu celui qui lui avait tiré dessus", se rappelle Valentin Cebo.

Le système d'organisation des matchs était également perfectible, opposant parfois des joueurs aguerris à de parfaits néophytes. La suite est à l'avenant : "La navigation dans les menus était affreuse et la balistique des armes était assez imprévisible, continue le journaliste. Or, ce qui fait le succès d'un jeu, notamment d'un point de vue d'une pratique compétitive, c'est le fait que ses mécanismes puissent être domptés par les joueurs professionnels qui veulent le maîtriser. Mais lors de la sortie de Rainbow Six : Siege, le comportement des armes et des personnages était trop aléatoire pour cela."

Le jeu était en outre parasité par la présence de nombreux tricheurs, qui utilisaient des logiciels tiers pour, par exemple, voir leurs ennemis à travers les murs ou leur tirer automatiquement dessus. Résultat : un cinglant 5/10 sur Gamekult lors de sa sortie, et un accueil mitigé de la part de youtubeurs spécialisés.

Quarante-cinq correctifs en moins de trois ans

Mais là où nombre d'éditeurs auraient arrêté le suivi de leur jeu après quelques mois pour se concentrer sur une nouvelle production, Ubisoft a décidé de se retrousser les manches pour relancer la machine. "C'est vrai que la sortie a été un peu compliquée, car c'était la première fois qu'Ubisoft se lançait dans l'univers des jeux compétitifs, reconnaît François-Xavier Dénièle, responsable de l'e-sport sur Rainbow Six : Siege. Il a donc fallu mettre en place une nouvelle philosophie de production."

Pour assurer l'avenir de R6S, l'éditeur français a multiplié les mises à jour selon un planning trimestriel découpé en "saisons". "À chacune de ces saisons, Ubisoft déploie une mise à jour majeure, qui ajoute du contenu au jeu de base, par exemple une nouvelle carte et de nouveaux opérateurs. Et, entre ces mises à jour majeures, il corrige les problèmes et les bugs avec des rectificatifs plus ponctuels appelés 'mises à jour de renfort'", détaille Valentin Cebo.

'Rainbow Six : Siege' est arrivé aujourd'hui à sa troisième année de vie, et compte plus de 45 mises à jour, ce qui est vraiment conséquent.Valentin Cebo, journaliste chez Gamekultà franceinfo

Attentifs aux retours des joueurs sur les forums de discussion et la plateforme Reddit notamment, les développeurs ont même reporté une mise à jour majeure au printemps 2017 pour lancer "l'opération Health [santé]", durant laquelle ils se sont attelés à la résolution des plus gros problèmes du jeu.

"Ils ont revu le fonctionnement de leur infrasctructure réseau, le système d'organisation des matchs, effectué une refonte de la navigation dans les menus, retapé le comportement des armes à feu, et ont tenu la communauté au courant de leurs progrès", énumère le journaliste spécialisé, qui évoque désormais une "seconde vie" du jeu.

Du côté d'Ubisoft, on assure que les problèmes de lancement n'ont jamais fait douter les développeurs du potentiel de R6S. "Nous savions que ce jeu était unique sur la scène des FPS [jeux de tir à la première personne]. Les joueurs nous disaient que le cœur du jeu était de qualité et se démarquait de la concurrence, mais que les problèmes se situaient en marge de cette expérience", assure François-Xavier Dénièle.

Nous étions conscients que l'année qui suivrait la sortie allait être charnière, car la communauté était là. Il aurait été beaucoup plus difficile de la rattraper par la suite.François-Xavier Dénièle, responsable de l'e-sport pour "R6S"à franceinfo

"Une place dans la cour des grands"

Ces améliorations ont tellement changé l'expérience de jeu que de nombreux sites spécialisés ont réalisé un nouveau test de Rainbow Six : Siege au printemps 2018. Gamekult, qui le qualifiait fin 2015 de "titre moyen (...) qui ne parvient jamais vraiment à décoller", estime désormais que le jeu "s'est fait une place dans la cour des grands". IGN, qui avait gratifié R6S d'un généreux 7,9/10 à sa sortie, a rehaussé sa note à 8,5.

Les fans ne s'y sont visiblement pas trompés, à en croire le graphique consultable sur le site SteamCharts, qui montre l'évolution du nombre de joueurs simultanément connectés au jeu sur PC.

Les équipes d'Ubisoft ont également déployé des fonctionnalités spécifiquement conçues pour la pratique compétitive du jeu, comme le mode spectateur qui permet de visionner sans jouer une partie pour la commenter. L'éditeur s'est également associé à la plateforme allemande ESL pour lancer en mars 2017 la "Pro League", sorte de championnat professionnel avec des récompenses financières alléchantes pour les vainqueurs.

"Aujourd'hui, les signaux sont au vert : nous venons de sortir une version du jeu en turc et continuons la localisation dans de nouvelles langues, et Rainbow Six connaît un développement sur la scène e-sport, notamment en Asie", se félicite François-Xavier Dénièle.

"Le jeu, à sa sortie, n'était pas du tout prêt pour l'e-sport à cause de son aspect aléatoire et de ses problèmes techniques, résume Valentin Cebo. Mais à force d'acharnement et grâce à un suivi exemplaire, il a réussi à s'y faire une place au détriment d'un jeu comme Counter Strike, qui était très présent sur la scène e-sport il y a trois ans et qui perd des joueurs au profit de Rainbow Six." Rendez-vous à la porte de Versailles pour en avoir la preuve.