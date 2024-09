ZEvent 2024 : la 8e édition du plus grand marathon caritatif en ligne a commencé, déjà plus de 400 000 euros récoltés

Une trentaine de streamers et personnalités d'internet se réunissent à Montpellier pour inciter à donner à des associations comme le Secours populaire, les Bureaux du cœur et Solidarité Paysans.

"Je déclare le ZEvent 2024 ouvert !" La 8e édition du ZEvent, le plus gros événement caritatif en ligne de France, a démarré vendredi 6 septembre sur la plateforme de diffusion en ligne Twitch.

à lire aussi ZEvent 2024 : comment ce marathon de jeu vidéo sur Twitch est devenu un événement caritatif incontournable en quelques années

L'événement, qui a déjà permis de lever plus de 30 millions d'euros pour des associations depuis sa création, a été lancé à 18 heures par le streamer ZeratoR, organisateur et co-créateur de l'événement avec son bras droit Alexandre Dachary, devant plus de 110 000 spectateurs et entouré des streamers participant. A 20h40, la cagnotte dépassait déjà les 400 000 euros.

Jusqu'à dimanche soir, une trentaine de personnalités d'internet vont se relayer pour jouer à des jeux vidéo, répondre à des quizz et se lancer des défis. Avec comme objectif d'encourager leurs spectateurs à faire des dons pour cinq associations luttant contre la précarité, parmi lesquelles le Secours populaire, les Bureaux du coeur et Solidarité Paysans, en lien avec la Fondation de France.

Une liste de participants qui suscite des critiques

Après une pause d'un an, cette édition réunit des streamers comme Kameto, Ladysundae et AVAMind, le présentateur du talk-show "Popcorn" Domingo, des personnalités de YouTube comme Antoine Daniel et Joueur du Grenier, ou encore l'animateur Samuel Étienne.

Ils seront rejoints en ligne par une centaine d'autres, reflétant les 100 streams avec le plus d'heures vues sur l'année écoulée, selon l'organisation. "Le but, à terme, c'est que tout le monde puisse participer, un peu à la manière d'un Téléthon", a expliqué ZeratoR (de son vrai nom Adrien Nougaret), qui espère ouvrir dès l'an prochain à tous les streamers le souhaitant.

De nombreuses critiques ont toutefois émergé face à certains profils retenus parmi les 100, notamment accusés d'avoir tenus des propos déplacés. "En refusant de faire un background check [vérification des antécédents] et un tri efficace de ces participants en ligne et/ou en présentiel, le ZEvent met en danger les femmes et les personnes racisées de sa communauté", s'est ainsi inquiétée sur X la streameuse Nat'ali, co-créatrice du marathon caritatif féministe "Furax". "Je ne minimise pas du tout ce qu'ont pu dire les gens", répond ZeratoR. Lui qui plaide pour un "droit à la rédemption" estime que "c'est très difficile de juger, de mettre une limite".