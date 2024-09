ZEvent 2024 : comment ce marathon de jeu vidéo sur Twitch est devenu un événement caritatif incontournable en quelques années

Il est de retour, deux ans après. Le ZEvent, marathon caritatif du jeu vidéo réunissant plusieurs dizaines de streamers français, fera son retour du vendredi 6 au dimanche 8 septembre à Montpellier et en direct sur la plateforme Twitch. Les dons seront cette fois partagés entre cinq associations : le Secours populaire, Cop1-Solidarités étudiantes, Chapitre 2, les Bureaux du cœur et Solidarité paysans. Organisé pour la dernière fois en 2022, il avait alors permis de recueillir 10 millions d'euros pour des associations écologistes. Franceinfo fait le récit de huit ans au fil desquels ce grand rassemblement a dépassé le cercle des fans pour devenir un rendez-vous au succès majeur.

Tout commence en 2016, lors de la première édition du ZEvent, lancée par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary. Plus connus sous les pseudonymes de Zerator et Dach, ils sont parmi les principales figures françaises de Twitch, où ils diffusent en ligne leurs parties de jeux vidéo. Alors nommé Projet Avenger, l'événement vise à récolter des fonds pour l'ONG Save the Children, après une sécheresse ayant entraîné d'importantes famines en Ethiopie. Seuls seize streamers sont alors à l'affiche, mais plus de 170 000 euros sont récoltés en 34 heures de live Twitch ininterrompu, qui attirent jusqu'à 58 000 spectateurs simultanés, selon Numerama.

L'événement est renommé ZEvent l'année suivante, et réunit une trentaine de streamers qui jouent en continu pendant 52 heures. Cette fois, l'objectif est de récolter des dons pour la Croix-Rouge, afin de venir en aide aux victimes de l'ouragan Irma, qui a fait des ravages aux Antilles, notamment à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'engouement est plus impressionnant encore, et le montant des dons des spectateurs explose, dépassant de 450 000 euros. Une performance saluée sur Twitter par Emmanuel Macron, fraîchement élu président de la République.

La barre du million d'euros de dons dépassée en 2018

En 2018, le ZEvent dépasse la barre symbolique du million d'euros de dons, au profit de l'ONG Médecins sans frontières, afin de reconstruire un hôpital détruit au Yémen. Après cette nouvelle réussite, les streamers croulent sous les sollicitations des ONG et des associations qui espèrent être les prochains bénéficiaires. "Pour cette année, nous avons reçu près de 400 mails", affirmait Zerator à France 3 Occitanie en amont de l'édition 2019, finalement organisée au profit de l'Institut Pasteur. Au total, plus de 3,5 millions d'euros sont récoltés. L'événement désormais incontournable connaît cependant sa première polémique : il est épinglé sur les réseaux sociaux pour son manque de parité, reflet des difficultés pour les streameuses à émerger sur Twitch.

♥️🕹🎮 UN IMMENSE MERCI à tous les streamers, gamers et donateurs de #zevent2019. Vous avez été exceptionnels !!! @ZEventfr @ZeratoRSC2 pic.twitter.com/SnZilxNXgi — INSTITUT PASTEUR (@institutpasteur) September 22, 2019

Si la pandémie de Covid-19 rend sa tenue incertaine, l'édition 2020 a bien lieu, à huis clos dans un hôtel. Ce qui n'empêche pas les streamers de redoubler d'inventivité pour motiver les spectateurs à donner, même de petites sommes : les personnalités les plus connues se lancent dans une compétition des lives ayant récolté le plus de dons, et promettent de relever des défis pour chaque nouveau palier atteint. Le succès est grandissant, puisque 5,7 millions d'euros sont récoltés au profit d'Amnesty International.

Une polémique après des remarques sexistes

Pour sa sixième année, le ZEvent est précédé par un concert, et son audience atteint des sommets pour un événement diffusé en ligne, avec des pics de plus d'un million de spectateurs simultanés. Ceux-ci envoient plus de 10 millions d'euros destinés à Action contre la faim, franchissant un nouveau seuil symbolique. Mais il est entaché par les propos sexistes du streamer Inoxtag, et la vague de harcèlement subie par une autre participante, Ultia, après l'avoir critiqué. "On ne peut pas toujours contrôler l'escalade, nous condamnons évidemment le harcèlement qui a suivi", avait alors réagi sur X l'organisateur Zerator.

Le marathon de stream se tient à nouveau en 2022 et, pour la première fois, les dons stagnent par rapport à l'année précédente, malgré la présence du chanteur Soprano lors du concert inaugural. Au total, un peu plus de 10,1 millions d'euros sont récoltés au bénéfice de plusieurs associations écologistes : Sea Shepherd, la Ligue pour la protection des oiseaux, The Sea Cleaners et WWF. Ses organisateurs aussi présentent cette édition comme la fin d'un cycle – une "dernière grande clownerie" avant le retour à un événement de taille plus modeste, expliquait Zerator en amont. De quoi ajouter une dose d'incertitude, deux ans plus tard, avant le retour du ZEvent.