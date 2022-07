Z Event 2022 : après une polémique, les internautes font plier les organisateurs sur le choix de l'association bénéficiaire

Une fondation décriée par les internautes et certains grands noms absents : plus d’une semaine après l’annonce de la tenue de sa 5e édition ces 9, 10 et 11 septembre, le Z Event 2022 tente de dépasser son faux départ. Après presque 130 000 votes en ligne, cinq associations ont été sélectionnées pour bénéficier des dons des spectateurs du prochain marathon caritatif autour du streaming de jeux vidéo. Sea Shepherd, la Ligue de protection des oiseaux, WWF, Time for The Planet, et The SeaCleaners prennent la place de la Fondation GoodPlanet. La fin d’une séquence polémique, où la pression des internautes a bousculé l'organisation.

Déception face aux grands absents

Le 4 juillet, l’annonce est une surprise. Un tweet : “vous ne vous attendiez pas à nous revoir si tôt, avouez-le”. Une vidéo faite d'images d’archives, sur une bande son mi-touchante, mi-épique. Et en majuscules, grises et vertes : “Le Z Event est de retour”. Après une édition record en 2021, avec plus de 10 millions d’euros de dons pour Action contre la faim, l’annonce fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Mais rapidement, un flot d'internautes tique sur une première chose : la programmation. Sur la soixantaine de streameurs censés assurer le show pendant les 50 heures de diffusion live sur Twitch, de grandes figures manquent à l’appel.

Vous ne vous attendiez pas à nous revoir si tôt, avouez-le.



Le #ZEvent2022 se déroulera du 9 au 11 septembre !



Plus de cinquante streameurs se mobilisent pour un marathon de 50h au profit de la Fondation @GoodPlanet_ .



Plus d'infos sur : https://t.co/vlyZyq8yMB pic.twitter.com/7XcalH9q4I — Z Event (@ZEventfr) July 4, 2022

Des cadres historiques, comme Gotaga, le Joueur du Grenier ou Squeezie (qui avait déjà manqué l’édition précédente) ne sont plus à l’affiche. Mais aussi des nouveaux venus de l’an dernier comme Amine, RebeuDeter, ou Inoxtag, qui avaient électrisé le Z Event 2021. Déception pour les internautes. Certains crient au sectarisme, d’autres au racisme. Dans un thread (suite de tweets), le co-créateur du marathon, Adrien Nougaret (dit “Zerator”), justifie ces absences par des “problèmes de planning”. Et certains des créateurs concernés finissent de dégonfler la polémique. “On a tous été réinvités pour la plupart, tweete RebeuDeter le soir même de l’annonce. C'est juste que ça ne colle pas au planning de certains et qu'il y a eu 1 ou 2 très rares cas de refus.”

Décriée, la fondation GoodPlanet se retire

Quelques jours après l’annonce, la streameuse de jeux vidéo Maghla s’explique sur son profil Twitter. “J’ai refusé par rapport à l’association qui ne me convenait pas”. Graduellement, une vague de critiques déferle sur la fondation sélectionnée pour recevoir les dons du Z Event 2022, GoodPlanet (créée par Yann Arthus-Bertrand en 2005). Greenwashing auprès d'entreprises comme Total, liens avec le milieu bancaire, NFT polluants : les accusations sur l’association engagée pour l’environnement pullulent sur les réseaux sociaux.

Voici les 5 associations ayant reçu le plus de votes :



1- @SeaShepherdFran

2- @LPOFrance

3- @WWFFrance

4- @timeforplanet

5- @theseacleaners



Merci à tous d'avoir exprimé votre opinion dans cette cause importante pour le ZEVENT. Voici les résultats définitifs :#ZEVENT2022 pic.twitter.com/APKE8mJurr — ZeratoR (@ZeratoR) July 13, 2022

Albande Godard, directrice générale de la fondation, l’annonce dans une vidéo le 9 juillet : “Parce que la cause écologique ne doit pas souffrir de polémiques inutiles à l’heure ou il est temps d’agir, nous avons décidé de nous retirer du Z Event 2022”. Du côté de l'organisation, un vote en ligne, ouvert à tous, est lancé dimanche 14 heures, avec une présélection de 22 associations, “capables de gérer une telle somme”, et toutes engagées pour l’écologie. 72 heures plus tard, cinq d’entre elles sont retenues (contre une seule historiquement). Sans que les questions des internautes ne disparaissent. Zerator conclut la séquence dans un énième tweet : “Que vous aimiez les 5 associations ou pas, nous allons être très attentifs à l'utilisation des fonds. On ne changera pas le passé/présent d'une asso. Compromis et concessions”.