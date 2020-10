VIDEO. Z Event 2020 : Dans les coulisses d\'un record

Pendant un week-end, des streamers stars de Twitch, de YouTube et de l'e-sport ont battu un record de dons lors de cette cinquième édition de Z Event. En 2019, le Z Event avait récolté 3,5 millions d'euros. Crise sanitaire oblige, les streamers ont enfilé leurs masques mais rien ne les a arrêtés. "L'émulation que ça crée, l'ambiance un peu électrique qu'il y a dans la salle, elle est unique en fait", insiste Dach, un des organisateurs de l'événement. Il ajoute : "Je pense que ça fait du bien à tout le monde, à ceux qui organisent, à ceux qui participent concrètement en tant qu'animateurs et au public." Parmi les animateurs de cette édition 2020, Samuel Étienne et son "Questions pour un steamer" ont aussi permis de récolter des dons.

"On a explosé tous les records"

"J'ai plus de voix, les viewers ont plus d'argent. Les gens sont trop généreux. Les gens sont trop généreux et ça fait trop plaisir", se réjouit le streamer Kameto. Après 55 heures de stream, ce sont 5,7 millions d'euros qui ont été récoltés. Parmi les donateurs, 132 000 personnes ont donné un euro. "Si le Z Event a pu traverser ça sereinement, je vois pas ce qui pourrait l'arrêter aujourd'hui. Ça fait partie des conditions les plus difficiles dans lesquelles on a organisé des événements depuis que j'en fais", conclut Dach.