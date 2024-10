Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, organisateur de la Paris Games Week, rendez vous européen de l'industrie du jeu vidéo, explique mercredi 23 octobre dans le Talk de franceinfo que l'évènement pourrait prendre une nouvelle forme pour l'édition 2025.

"Je le dis sereinement, ça ne veut pas dire qu'en 2025 il n'y aura pas de Paris Games Week, mais il faut tout repenser", estime dans le Talk de franceinfo sur Twitch Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, alors que s'est ouverte, mercredi 23 octobre, la Paris Games Week, le grand rendez-vous européen de l'industrie du jeu vidéo.

"Je regarde ce qui s'est passé avec par exemple les Jeux olympiques : avec la ville de Paris, on a un asset énorme, et je pense qu'on ne capitalise pas assez dessus, notamment sur la proximité avec les gens." Nicolas Vignolles à franceinfo

"Je rêve d'un truc un peu de maboul, sourit Nicolas Vignolles, qui n'aura peut-être pas lieu, mais que j'aimerais tenter, avec un ticket multi-sites pour quatre ou cinq jours, qui donnerait accès à plusieurs lieux dans Paris, avec la capitale qui se mettrait aux couleurs du jeu vidéo et de la pop culture."

"On va sans doute refermer la PG un peu classique"

"Le jeu vidéo a besoin de reconnaissance, d'être mis tout en haut, poursuit l'organisateur de la PGW. C'est la première des industries créatives et culturelles au monde et en France, elle a besoin de reconnaissance. Aussi, mon ambition à la PGW est de la mettre tout en haut. Il faut donc qu'on réflechisse ensemble, que nous soyions hyper ouvert. Mais oui : on va sans doute refermer la PG un peu classique qu'on a. Il faut la renouveler, il faut la repenser."

