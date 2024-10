Vidéo Jeux vidéo : à la rencontre des acteurs de "Call of Duty : Black Ops 6"

Le jeu de guerre, l’un des plus joués au monde, revient pour un 21e épisode, dont l’histoire prend place durant la guerre du Golfe.

Apparu en 2003, le succès de Call of Duty ne s’est jamais vraiment démenti. Avec Black Ops 6, disponible vendredi 25 octobre 2024, Activision Blizzard, premier éditeur mondial de jeu vidéo espère faire perdurer la réussite de sa franchise de jeu de guerre. On y retrouve les modes de jeu en solo, multijoueurs ou contre des Zombies qui ont fait le succès des précédents opus. Comment un tel jeu est-il conçu ? "C’est un travail collaboratif", assure Natalie Pohorski, Lead Narrative Producer, pour Raven Software, l’un des studios qui travaille pour le compte d’Activision.

C’est elle qui dirige l’écriture du scénario et la création des personnages. "Pendant que nous développons l’histoire, d’autres équipes travaillent sur les cartes, les modalités de jeu. Nous avons des éléments de biographie sur les personnages, leur passé", détaille-t-elle. Cela entraîne un casting varié, avec des acteurs aux profils différents. Car non seulement les acteurs prêtent leur voix aux personnages, mais aussi leurs traits, à l’aide d’une numérisation 3D de leur visage, et de leur mouvement grâce à la technique de motion capture. "Une fois que nous commençons à écrire les éléments de narrations, et que nous commençons l’enregistrement des voix, cela nous prend deux ans", assure Natalie Pohorski.

Les acteurs qui ont participé à la conception du jeu vidéo "Call of Duty : Black Ops 6". (OLIVIER CHAUVE / FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Une préparation digne d'un rôle au cinéma

Pour l’incarnation de leur personnage, les acteurs se préparent de la même manière que s’ils jouaient pour le cinéma. L’acteur Damon Allen interprète pour la deuxième fois son personnage, Frank Allen, après une première apparition dans Call of Duty : Cold War, sorti en 2020. Son personnage est désormais en fauteuil roulant. "J’ai rencontré des vétérans blessés dans l’exercice de leur devoir. Nous avons construit un parcours d’obstacle et je me suis déplacé dans le fauteuil roulant, j’ai appris comment me déplacer en fauteuil roulant, comment monter des escaliers en traînant le fauteuil derrière moi", détaille-t-il.

Le travail de création ne s’arrête pas là. Il faut ensuite adapter le jeu original dans la langue de son pays de distribution. L’actrice française Shirine Boutella, vue notamment dans Lupin, interprète le personnage de Sevati Dumas dans le jeu. "On a la voix de la version originale dans les oreilles et quelques indications. Il faut changer aussi parfois la tournure de phrase, il faut que ce soit adapté en français. Là où les expressions américaines voulaient dire un truc, étaient drôles, mais dit de cette façon, en français, traduit, ça ne marche pas, estime l'actrice. Donc, on a essayé, nous aussi, de se casser la tête à trouver des bonnes blagues ou des vannes qui marchent. C’est là où la liberté existe, et aussi le côté créatif."

Pour la première fois, Call of Duty : Black Ops 6 sera disponible dès sa sortie sur le Gamepass de Microsoft. C’est l’une des conséquences du rachat d’Activision par le géant américain en 2023 pour 69 milliards de dollars.