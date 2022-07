“Ça me permet en même temps de sortir de ma bulle de confort, de jouer avec des gens, des personnes qui sont plus ou moins douées que moi, ça, c’est sûr.” Avec l’association Silver Geek, plusieurs personnes âgées ont pu participer à la Japan Expo qui se déroulait du 14 au 17 juillet à Paris. Prendre part à une compétition de jeux-vidéos, c’est l’occasion pour ces séniors de découvrir une nouvelle activité et vaincre leur solitude.

“Ils vivent un moment exceptionnel, et ils partent avec le sourire”

À l’occasion de la Japan Expo, le tournoi de e-sport organisé par l’association Silver Geek ravi les participants. Après plusieurs entraînements, c’est maintenant le grand jour pour Évelyne, Christiane, Catherine ou encore Éliane, qui représentent le Val-d’Oise pour la compétition. “J’ai joué aux jeux vidéo pour la première fois il y a 3 mois, et depuis, on a fait quelques entraînements, 5 au total, en groupe et un peu toute seule à la maison, voilà. Et puis, on s’est un peu perfectionnées”, explique une participante. Chocobo, host et présentateur du tournoi, revient sur les bienfaits que peuvent avoir les jeux-vidéos sur les personnes âgées. “C'est des gens qui souvent, malheureusement, sont un peu seuls. Leur journée, c’est un peu redondant. Il n’y a que des choses qu’ils ne comprennent pas parce que ce n’est pas leur génération. Et pourtant, ils se donnent à fond, ils s'entraînent, et là, ils vivent un moment exceptionnel, et ils partent avec le sourire.”