Témoignage "Au total, je possède 1 398 jeux de PlayStation" : rencontre avec Cyril, joueur et collectionneur frénétique, alors que la console fête ses 30 ans

La célèbre console de Sony est sortie le 3 décembre 1994 au Japon, avant d'être disponible en France l'année suivante. Un anniversaire qui ravive la nostalgie des premières aventures en 3D, une véritable révolution à l'époque.

Les plus nostalgiques d'entre nous se souviennent certainement du générique de lancement de la première PlayStation. La célèbre console de Sony fête son 30e anniversaire mardi 2 décembre. Elle est sortie le 3 décembre 1994 au Japon, avant de débarquer en Europe l'année suivante. Et en 2024, cette petite boîte grise fait toujours l'objet d'un culte chez les joueurs les plus nostalgiques, mais aussi chez les collectionneurs.

: à lire aussi Pourquoi la PlayStation 5 Pro coûte-t-elle si cher ?

C'est dans le garage de sa maison, en Normandie, que nous accueille Cyril, 46 ans. À l’intérieur, des consoles et des jeux du sol au plafond, dans des bibliothèques remplies à ras bord. "Ça, c'est la première version de la PlayStation sortie au Japon", décrit ce passionné en sortant la console de son emballage d'origine. Il possède aussi plusieurs modèles de manettes, des volants connectés et tout un tas d'autres accessoires de jeux.

"Au total, je possède 1 398 jeux", poursuit Cyril. Il lui en manque 14 pour détenir la totalité des jeux PlayStation sortis en Europe depuis son lancement. Cette passion est née il y a environ une dizaine d'années. "Il y a beaucoup de collectionneurs ou de joueurs qui essaient de retrouver les jeux qu'ils ont pu avoir dans leur enfance, moi, ça a été un peu l'inverse. J'avais gardé les jeux que j'avais eus à l'époque ainsi que mes vieux PlayStation Magazine. Dedans, je listais ceux que je voulais, mais on ne pouvait pas tout avoir ! Vingt ans plus tard, je ressors ma petite console et mes magazines, et c'est comme ça que ça a commencé."

"Avoir ce shoot nostalgique"

Sa collection s'étoffe de plus en plus, au fil d'achats sur des sites de vente aux enchères et même de certains dons d'autres passionnés. Une collection bien vivante, puisque Cyril la met à l'honneur sur ses comptes YouTube ou Twitch, en présentant des jeux emblématiques ou parfois oubliés. "Le but, c'est aussi de partager des souvenirs, de faire un petit flash-back dans les années 1990, d'avoir ce shoot nostalgique. Parfois le jeu est juste un prétexte pour discuter et revenir à une époque peut-être plus insouciante."

Parmi les pépites qui restent en mémoire, comment ne pas citer, par exemple, le bijou d'Ubisoft sorti en 1995 : Rayman, ce héros sans bras ni jambes qui lance ses poings dans un monde en 2D. "C'est un jeu qui m'a marqué : les décors sont incroyables, c'est coloré, c'est beau, les musiques sont magnifiques, ajoute Cyril. Et le jeu est difficile. Les jeux étaient parfois un peu courts, donc il fallait les rendre plus difficiles pour allonger la durée."

L'arrivée en force de la 3D

Mais la grande force de la PlayStation tient à son lecteur CD, qui permet d'exploiter tout le potentiel de la 3D. "Le support CD permet de stocker beaucoup plus de données et va avoir un impact direct sur les jeux, parce que le scénario peut être plus long, le jeu vidéo devient alors plus cinématique, comme on le connaît aujourd'hui avec des histoires racontées comme au cinéma ou à la télévision", relève Cyril.

"À cette époque, le monde du jeu vidéo avait envie de mettre du cinéma dans les consoles." Cyril, collectionneur de consoles et de jeux vidéo à franceinfo

C'est ce qui propulse notamment des sagas célèbres : Tomb Raider, Spyro, Crash Bandicoot, Tekken, Gran Turismo ou encore l'incontournable Final Fantasy. Impossible de toutes les citer. Et contrairement à ses rivales, la PlayStation n'a pas vraiment eu de mascotte officielle, même si le marsupial Crash était pressenti. "Nintendo, c'est facile, c'est Mario, et Sega c'est Sonic, rappelle le quadragénaire. À l’époque, c'était la guerre des consoles 16 bits, mais Ken Kutaragi, le papa de la PlayStation a dit : 'Non, moi je ne veux pas de mascotte, c'est bon pour les vieilles consoles, nous on fait autre chose'. Et je pense qu'il a eu raison, parce qu'on ne s'attache pas particulièrement à un jeu, mais à toutes les expériences qu'on a pu vivre avec cette console."

C'est peut-être l'une des raisons du succès planétaire de la première PlayStation, qui s'est écoulée à plus de 102 millions d'exemplaires dans le monde.