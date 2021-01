Steam Awards 2020 : les joueurs de la plateforme ont élu "Red Dead Redemption II" meilleur jeu vidéo de l'année.

(Red Dead Redemption: The Man from Blackwater (Allociné))

Steam est une plateforme de jeux vidéo en ligne - développé en 2003 par le studio américain de développement Valve - sur lequel des millions de gamers jouent chaque jour, à travers le monde. Depuis 2016, la plateforme donne la possibilité à ses joueurs d’élire leurs jeux préférés de l’année, répartis en dix catégories distinctes. Contre toute attente, c’est Red Dead Redemption II des studios Rockstar qui est le grand gagnant de cette nouvelle édition.

Des prix atypiques

Si certains trophées de jeux vidéos comme les AG Awards - du média en ligne ActuGaming.net - ont plutôt récompensé des nouveautés, comme le jeu aux superbes graphismes dessinés Hades, les Steam Awards surprennent souvent par leurs choix de jeux plus anciens. Comme chaque année, une seule condition était requise pour être éligible : être sorti sur la plateforme de Valve après le 3 décembre 2019. Raison pour laquelle des jeux tels que Death Stranding et Red Dead Redemption II ( disponible sur Steam depuis le 5 décembre 2019 ! ) ont pu être nominés.

La particularité des Steam Awards est, avant tout, ses prix atypiques : le "prix du meilleur jeu auquel vous êtes une nullité" récompense le jeu vidéo que les gamers adorent mais qui est très ( trop) difficile ; le "prix du moment détente" récompense le jeu réconfortant, auquel les abonnés de Steam jouent après une grosse journée de travail. En dehors de ces nominations, d’autres catégories se concentrent sur des thématiques plus classiques tels que le meilleur scénario ou le plus beau visuel. Cette année, les joueurs présents sur la plateforme avaient du 22 décembre au 3 janvier pour se prononcer. En moyenne, près de 20 millions de joueurs se connectent chaque jour sur la plateforme et ont donc pu participer aux votes.

Il était une fois dans l’Ouest

Red Dead Redemption II est un jeu d’action qui prend place au sein d’un univers western. L’aventure se déroule en 1899 - soit une dizaine d'années avant le premier opus du jeu, Red Dead Redemption - et relate les divers braquages et tueries d’une bande de malfaiteurs. Le joueur entre dans la peau d’Arthur Morgan, le bras droit du chef Dutch Van der Linde. Le héros est tiraillé entre sa fidélité à ses camarades de larcins et ses propres idéaux.

Ce jeu - sorti en 2018 sur Xbox, PlayStation et un an après sur PC - a été très bien reçu par la critique. "Peut-être était-ce son gameplay immersif, son histoire captivante, ses personnages bien conçus, son design immaculé ou son mode multijoueur addictif. Quelle que soit la raison, le gagnant du prix du jeu de l'année 2020 s'impose d'emblée comme un classique", explique la plateforme Steam pour justifier la décision de ses abonnés.

Le palmarès complet des Steam Awards 2020 :

Jeu de l’année : Red Dead Redemption II

Jeu VR de l’année : Half-Life Alyx

Amour indéfectible : Counter-Strike : Global Offensive

C’est mieux à plusieurs : Fall Guys: Ultimate Knockout

Gameplay le plus innovant : Death Stranding

Jeu à l’histoire exceptionnelle : Red Dead Redemption II

Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité : Apex Legends

Style visuel d’exception : Ori and the Will of the Wisps

Meilleure B.O : Doom Eternal

Moment détente : Les Sims 4