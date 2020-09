Prix, puissance, jeux... Tout ce qu'il faut savoir sur les Playstation 5 et Xbox Series, les consoles de cinquième génération

Ce ne sont pas deux, mais quatre nouvelles consoles qui sont attendues en novembre en France, sept ans après les lancements de la Playstation 4 et de la Xbox One. Franceinfo vous aide à y voir plus clair.

Après les dernières annonces de Sony, mercredi 16 septembre, concernant les prix et dates de commercialisation de ses deux consoles Playstation 5, les joueurs du monde entier ont désormais toutes les cartes en main pour choisir leur console next gen. PS5 ou Xbox Series ? Franceinfo fait le point pour vous aider dans votre décision.

Les modèles

Playstation. A son lancement, et pour la première fois de son histoire, la Playstation sera déclinée en deux modèles. Une version classique, baptisée sobrement Playstation 5, possédant un lecteur de disques Blu-Ray Ultra HD ; une autre, la Playstation 5 Digital Edition, sans ce lecteur, destinée aux joueurs qui téléchargeront leurs jeux via le Playstation Store.

La Playstation 5 (G) et sa version Digital Edition. (SONY ENTERTAINMENT)

Xbox. Du côté de Microsoft, on mise également sur deux consoles disponibles au lancement. La Xbox Series X, présentée par le constructeur comme leur "console la plus puissante jamais créée". Et la Xbox Series S, "la plus compacte jamais conçue". Tout comme la PS5 Digital Edition, la Series S ne possède pas de lecteur de disques.

La Xbox Series X (G) et la Xbox Series S. (MICROSOFT)

A qui l'avantage ? Match nul. Chaque constructeur suit la même philosophie en proposant deux consoles, dont une version sans lecteur de disques.

La date de commercialisation

Playstation. Les PS5 sortiront d'abord aux Etats-Unis, au Japon et dans quelques autres pays, le 12 novembre. En France (et dans le reste de l'Europe), elles seront disponibles le 19 novembre. Les précommandes, débutées le 16 septembre sur quelques sites marchands ont vite été épuisées, comme le révèle le Journal du Net.

Xbox. Les deux Xbox sortiront dans le monde entier le 10 novembre 2020. Les précommandes débuteront le 22 septembre.

Pre-order September 22



Worldwide launch in 36 countries November 10



Hype 9000+



(don’t worry - we’ll let you know the exact time pre-orders start for you soon) pic.twitter.com/SLUrrtszyN — Xbox (@Xbox) September 17, 2020

A qui l'avantage ? Match nul, encore une fois. Sony a grillé son concurrent en ouvrant par surprise ses précommandes, mais les consoles de Microsoft sortiront simultanément partout dans le monde quelques jours plus tôt.

Le design

Playstation. Les PS5 seront blanches, et c'est une énorme surprise. Depuis 20 ans, Sony avait habitué ses joueurs à du noir, voire du gris. Et surtout, ces nouvelles consoles optent pour un look résolument futuriste, que les internautes ont gentiment moqué lors de sa présentation en juin dernier.

Mais le changement ne s'arrête pas là. Ce sont des consoles gigantesques. Beaucoup plus grandes que les PS4, mais aussi beaucoup plus imposantes que les Xbox Series, comme le montre le site Kotaku (en anglais) qui s'est amusé à les mettre côte à côte. Notez que la Digital Edition, ne disposant pas du lecteur de disques, sera un tout petit peu plus fine (1,2 cm) et plus légère (600g) que sa grande sœur.

Xbox. Avec la Xbox Series X, on a affaire à un design ultra fonctionnel qui colle à la puissance de la machine. Elle ressemble donc à une mini tour de PC noire, afin d'assurer une bonne ventilation. De l'autre côté, la Xbox Series S se rapproche du look d'une console classique, blanche et relativement compacte.

A qui l'avantage ? Playstation, pour l'audace.

Le prix

Playstation. La PS5 sera commercialisée 499,99 euros, tandis que sa version Digital Edition sera proposée à 399,99 euros.

Xbox. La Xbox Series S est proposée au prix de 299,99 euros, tandis que sa grande sœur, la Xbox Series X atteint la somme de 499,99 euros.

A qui l'avantage ? Xbox, qui propose une console de 5e génération pour moins de 300 euros, soit 100 euros de moins que son concurrent.

Les jeux disponibles au lancement

Playstation. Au lancement, les PS5 seront toutes vendues avec Astro's Playroom, un jeu de plateforme en 3D déjà téléchargé. Les joueurs pourront en outre choisir parmi les jeux PS5 suivants : Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (commercialisé également en édition ultimate comprenant Marvel's Spider-Man), Sackboy : A Big Adventure, un spin-off des jeux de plateforme Little Big Planet (les deux titres sortiront également sur PS4), Demon’s Souls, la version remasterisée du jeu culte sorti en 2010 et Destruction AllStars, un jeu de combat en voitures. En revanche, la facture s'annonce un peu salée car par rapport à la génération précédente, le prix des jeux prend 10 euros en moyenne.

Notez que Fortnite, le célèbre jeu de Battle Royale sera également jouable sur les deux consoles dès leur lancement. Parmi les jeux non exclusifs Sony, seront également disponible dès le 12 novembre, Devil May Cry 5 : Special Edition, Godfall, Call of Duty Black Ops : Cold War, Destiny 2, Dirt 5, Watch Dogs : Legion ou encore le nouvel Assassin's Creed intitulé Valhalla. Au total, ce sont seize jeux qui seront disponibles au lancement (si l'on compte Cyberpunk 2077 qui arrive le 19 novembre).

Xbox. Le 10 novembre, les joueurs ayant en leur possession une Xbox Series n'auront accès à aucune exclusivité Microsoft. En revanche, en plus des jeux non exclusifs partagés avec Sony cités plus haut, les possesseurs de la Series X pourront jouer à des milliers d'autres titres puisque la console est totalement rétrocompatible avec les jeux sortis sur les quatre générations précédentes de Xbox.

A qui l'avantage ? Xbox, pour l'étendue du choix, même si le manque d'exclusivités au lancement reste regrettable.

Les exclusivités attendues

Playstation. Le nerf de la guerre, ce sont bien sûr les titres qui seront proposés sur ces consoles de 5e génération. Sony a d'ores et déjà annoncé les suites de ses meilleurs jeux sur PS4, comme God of War : Ragnarök attendu dès 2021 ou Horizon: Forbidden West en 2022. Parmi les exclusivités temporaires, on espère Final Fantasy XVI en 2021.

Xbox. Halo Infinite, très attendu et initialement prévu au lancement des consoles, est finalement repoussé à 2021. Huit autres titres exclusifs ont pour le moment été annoncés, comme State of Decay 3 et Forza Motosport.

A qui l'avantage ? PS5, qui a surpris tout le monde en annonçant une suite à God of War, probablement le plus abouti des jeux sortis sur PS4, pour l'année prochaine.

La puissance technique

Playstation. La Playstation 5 affiche les caractéristiques suivantes : une puissance GPU brute (la carte graphique) de 10,28 téraflops, une fréquence GPU (la performance de la carte graphique) variable de 2,23 Ghz et un processeur cadencé à 3,5 Ghz. Du côté du disque dur, la PS5 aura une capacité de 825 Go.

Xbox. La Xbox Series X affiche les caractéristiques suivantes : une puissance GPU brute de 12,16 téraflops, une fréquence GPU constante de 1,825 Ghz et un processeur cadencé à 3,8 Ghz. Du côté de la Series S, on table sur une carte graphique de 4 téraflops. La Series X sera commercialisée avec un dique dur de 1 To.

A qui l'avantage ? Xbox, dans sa version Series X. C'est probablement la console où le rendu des jeux sera le plus beau (mais c'est déjà le cas pour les Xbox One X), et qui chauffera le moins.

Les services proposés

Playstation. Si Sony s'est jusqu'alors formellement opposé au cross gen (pouvoir jouer à d'anciens jeux sur de nouvelles consoles), il semble que sa stratégie ne soit plus la même. Désormais, les abonnés Playstation Plus (environ 60 euros par an) auront accès à un nouveau service, le Playstation Plus Collection. Ce service de jeu à la demande permettra aux possesseurs de Playstation 5 de jouer aux meilleurs jeux de la PS4 sur leur nouvelle console. Parmi les titres annoncés, on peut citer Uncharted 4 : A Thieft’s End, God of War, The Last of Us Remastered, Battlefield 1, Bloodborne, Final Fantasy XV ou encore Persona 5. Au lancement, cette collection comprendra dix-huit titres.

Xbox. De son côté, Microsoft lance le Xbox All Access, un abonnement qui permet de cumuler l'achat d'une des deux consoles avec une souscription au Game Pass offrant un accès à plus de 100 jeux. Pour jouer avec une Series X, il vous en coûtera ainsi 32,99 euros par mois pendant 24 mois, et pour une Series S, 24,99 euros, période au terme de laquelle la machine vous appartiendra.

Xbox All Access, ton pass tout-en-un.



⬜ Series S : 24.99€ par mois

⬛ Series X : 32.99€ par mois



pic.twitter.com/GCeo05Ncmx — Xbox FR (@XboxFR) September 17, 2020

Notez que l'EA Play, le service de jeu vidéo disponible par abonnement d'Electronic Arts (FIFA, NBA 2K, Les Sims, etc.) sera bientôt compris dans le Game Pass.

A qui l'avantage ? Match nul. Sony se met tardivement au cross gen et Microsoft fait un pas de plus pour une plus grande accessibilité de ses consoles. Des stratégies difficilement comparables.

Bilan

Peu de surprise pour cette cinquième génération de consoles de salon. Sony garde un avantage sur son concurrent en proposant des titres originaux et différenciant. De son côté, Microsoft mise toujours sur la puissance, et désormais sur une console "premier prix" et sur le Xbox All Access, qui s'apparente à une forme de leasing. A vous de décider selon votre typologie de joueur... et votre porte-monnaie.