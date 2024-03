Pégases : "Chants of Sennaar" sacré meilleur jeu vidéo français de l'année

C'est la récompense la plus prestigieuse des jeux vidéo. "Chants of Sennaar" a reçu jeudi 7 mars le prix du meilleur jeu vidéo de l'année lors de la 5e édition des Pégases, qui distinguent les créations françaises du secteur sur le modèle des César pour le cinéma.

Développé par le studio indépendant Rundisc, installé à Toulouse, ce titre propose de rétablir le lien linguistique entre les peuples par le biais de traductions et d'énigmes à résoudre dans un univers inspiré du mythe de la tour de Babel.

"On a vraiment créé une expérience de jeu nouvelle" pour mettre l'apprentissage des langues au coeur de ce "projet un peu dingue", a expliqué sur scène l'équipe de production. Nommé dans cinq catégories, "Chants of Sennaar", disponible sur les consoles PlayStation 4, Xbox One, Switch et sur PC, a remporté deux autres distinctions pour le "meilleur game design" et le "meilleur jeu vidéo indépendant".

Sacré dans deux autres catégories

Outre le prix du meilleur jeu vidéo mobile, cette production qui suit les aventures de quatre personnages plongés dans les affres de la Première Guerre mondiale, a été sacrée dans les catégories "excellence narrative", et "au-delà du jeu vidéo".

Les Pégases, fondés par le Syndicat national du jeu vidéo qui réunit les professionnels français de cette industrie sur le modèle des César pour le cinéma, sont attribués depuis 2020 à la suite d'un vote effectué par les plus de 1 500 membres de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo.