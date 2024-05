"Paper Mario : La Porte Millénaire", "Senua’s Saga : Hellblade II", "Multiversus", "MotoGP 24", on joue à quoi en mai ?

En mai on fait évidemment ce qu’il nous plait et surtout jouer aux jeux vidéo. Mario se plie en quatre pour nous faire passer du bon temps pendant que "Multiversus" déploie ses stars. Les Xbox Series frémissent d'impatience en lorgnant sur la suite d’"Hellblade" et les motards de (presque) toutes les consoles se rangent sur la grille de départ du nouveau "Moto GP".

Pas de trêve printanière pour les sorties de jeux vidéo et il y en a pour tous les goûts cette année. Plongez dans les fonds sous-marins d'Endless Ocean Luminous ou dans la galaxie d'Homeworld 3, chassez la gloire dans Solo Leveling : Arise ou les démons dans Senua's Saga : Hellblade II. Ouvrez la Porte Millénaire de Paper Mario ou affrontez les combattants stars de Multiversus. Enfin, choisissez entre la réflexion posée de World of Goo 2 et les sensations de vitesse fulgurante de MotoGP 24. A vos manettes !

"Endless Ocean Luminous" : Switch sous-marine

Plonger dans la grande bleue virtuelle d'Endless Ocean Luminous c'est découvrir un univers sous-marin foisonnant de vie. Avec pas moins de 500 espèces présentes il y a de quoi faire des rencontres inoubliables car certains, comme les plésiosaures, ont officiellement disparu de la surface du globe depuis quelques éons. Dans ce remake du jeu sorti sur Wii en 2007 où vous devez découvrir et répertorier des créatures marines, d'autres surprises vous attendent dans les profondeurs avec des plongées toujours différentes. Même sans bonnet rouge vous pourrez monter votre propre expédition et inviter jusqu'à trente plongeurs dans votre palanquée.

"Endless Ocean Luminous" / Nintendo / Sortie sur la Switch le 2 mai

"MotoGP 24" : tout pour les pilotes

La nouvelle mouture de MotoGP , la simulation de course de moto, s'avance sur la ligne de départ. Vous y retrouverez bien évidemment les pilotes, les circuits et les écuries officielles de la saison 2024 mais aussi quelques nouveautés bienvenues.

Les fondus de vitesse sont mis à l'honneur avec une plus grande customisation des casques et des motos et surtout l'ouverture du marché des pilotes qui va permettre aux joueurs de changer d'écurie à chaque nouvelle saison. Des commissaires de courses font leur apparition avec la ferme intention de faire respecter un peu d'ordre sur la piste. Ils auront la capacité d'infliger des sanctions en cas d'infractions manifestes tant pour les joueurs que pour les pilotes gérés par l'IA.

Enfin vous pourrez défier vos copains motards partout dans le monde en mode écran partagé et surtout en cross play sur Playstation et Xbox. De quoi raviver de vieilles rivalités.

"MotoGP 24" / Milestone / Sortie sur PS5 et PS4, Xbox One et Series, Switch et PC le 2 mai

"Solo Leveling : Arise" : chasseur de gloire

Phénomène de la bande dessinée en ligne, le "webtoon" Solo Levelling revendique plus de 14 milliards de vues. Il raconte comment le plus mauvais chasseur de tous les temps deviens un héros invincible grâce à une capacité unique qui lui permet de monter en puissance et de faire de ceux qu'ils tuent des serviteurs appelés "ombres".

Après une sortie en anime réussie en début d'année, sa version jeux vidéo est attendue avec impatience par de nombreux fans et compte déjà plus de 12 millions de pré-inscriptions. Jeu de rôle d'action centré sur le personnage principal de la série, vous pourrez également jouer d'autres chasseurs lors de certaines missions. Le jeu est gratuit mais comportera bien évidemment des achats en ligne, reste à savoir s'ils auront un impact purement cosmétique ou s'ils serviront à progresser plus vite.

" Solo Leveling: Arise " / Netmarble Neo / Sortie sur PC, iOS et Android le 8 mai

"Homeworld 3" : l'espace comme champ de bataille

Après un financement participatif qui a dépassé le million d'euros en 2019, Homeworld 3 aura bien fait patienter ses fans. Plusieurs fois reportée, la sortie est finalement annoncée pour le 13 mai après une période de test en début d'année où il restait visiblement pas mal de choses à corriger. Suite directe d'Homeworld 2 , ce nouvel opus de bataille spatiale vous envoie commander la flotte Kushan et affronter un nouvel ennemi qui menace la galaxie. Visiblement le jeu prévoit d'intégrer un mode FPS (tir à la première personne) plus d'en l'air du temps, sans doute pour lui donner un côté un peu plus universel que le très classique RTS (stratégie en temps réel).

"Homeworld 3" / Blackbird Interactive / Sortie sur PC le 13 mai

"Senua's Saga : Hellblade II" : une exclu d'enfer pour Xbox ?

Beaucoup de possesseurs d'Xbox Series attendent avec impatience la sortie de ce nouvel opus d'Hellblade . Les premières images partagées, très cinématographiques, laissent espérer une belle claque visuelle, de quoi montrer enfin ce que ces consoles nouvelles générations ont dans le ventre.

L'exclusivité Xbox et PC repars sur les terres désolées des mythes scandinaves qui ont fait le succès du premier épisode et vous envoie combattre des armées ténébreuses. L'héroïne torturée Senua, toujours affligée par ses voix intérieures, reprends du service et va devoir s'acharner contre ses propres démons. L'histoire quant à elle s'annonce plutôt courte (environ 8 heures) et le jeu ne sera disponible qu'en téléchargement.

"Senua's Saga : Hellblade II" / Ninja Theory / Sortie sur Xbox Series et PC le 21 mai

"System Shock" : star system

Peut-être avez-vous déjà joué à ce phénomène sorti en 1994, en tout cas vous en avez sans doute déjà entendu parler tellement il a marqué les esprits vidéoludiques à la fin du siècle dernier. Aujourd'hui ce jeu de tir immersif apparait moins révolutionnaire qu'à l'époque, forcément, mais son ambiance paranoïaque où vous êtes surveillé en permanence par une IA maléfique n'a rien perdu de son charme. Déjà sorti depuis un an sur PC, System Shock nouvelle version a été plutôt bien reçu par les fans comme par les novices, son déploiement sur consoles ne devrait pas apporter beaucoup de nouveauté si ce n'est une "séquence finale retravaillée" annoncée par le studio.

"System Shock" / Prime Matter / Sortie sur PS5 et PS4, Xbox One et Series le 21 mai et depuis le 30 mai 2023 sur PC

"Paper Mario : La Porte Millénaire" : sortez vos papiers !

Loin des prouesses techniques en 3D immersive, Mario retourne à la base du dessin : le papier. Décors et personnages sont représentés sous forme de silhouettes en carton et le résultat est plutôt réussi, comme dans un théâtre de marionnettes mais avec beaucoup plus d'action. Ici les combats se déroulent au tour par tour sur scène, devant un public survolté.

Être fin et plat peut avoir des avantages comme se glisser à travers une fente ou avoir la possibilité de se plier en quatre pour devenir un avion en papier et planer plus ou moins librement. Des pouvoirs nécessaires pour espérer retrouver la princesse Peach et ouvrir la légendaire porte millénaire. Paper Mario : La Porte Millénaire est un remake du jeu éponyme sorti sur Gamecube en 2004.

"Paper Mario : La Porte Millénaire" / Nintendo / Sortie sur la Switch le 23 mai

"World of Goo 2": un petit Goo de reviens-y

Sorti en 2008, le premier World of Goo avait révolutionné le monde du jeu vidéo avec ses petites boules de goudron gluantes aux possibilités fascinantes. S'agglomérant les unes aux autres, elles permettent de façonner des ponts, des échelles ou n'importe quelle construction qui sert à franchir l'obstacle se dressant devant vous. Jeu de puzzle ultra inventif doublé d'une critique drôle et acerbe du capitalisme, le titre créé par deux apprenti-développeurs sur un coin de table avait fait un véritable carton.

La suite s'annonce tout autant bricolée mais avec quand même des améliorations techniques notables, dont une pate visqueuse soumise à la gravité qui devrait faire le bonheur des étudiants en mécanique des fluides. Pour le reste, les auteurs ont précisé qu'ils allaient y mettre toutes leurs nouvelles idées car ils n'auront jamais la force de faire un troisième épisode.

"World of Goo 2" / 2D Boy / Sortie sur Switch et PC le 23 mai

"Multiversus" : tout pour faire un cartoon !

Où pouvez-vous voir une rencontre épique entre Arya Stark de Winterfell et Bugs Bunny ? Dans Multiversus bien sûr ! Le jeu de combat de Warner Bros. Interactive Entertainment fait appel à tout ce que le studio compte d'adversaires potentiels en magasin, ou presque. Du Gremlins Gizmo à Batman en passant par Sammy et Vera de Scooby-Doo, 23 combattants s'apprêtent à monter sur le ring, chacun avec ses coups spéciaux.

Des combats nerveux, fun et surtout accessibles à tous avec des personnages iconiques voilà la recette avec laquelle Warner espère faire un "cartoon". Après avoir été mis à disposition pendant plus d'un an en béta ouverte, le jeu gratuit s'offre une sortie officielle sur presque toutes les plateformes en cross play.

"Multiversus" / Warner Bros. Interactive Entertainment / Sortie sur PS5 et PS4, Xbox One et Series et PC le 28 mai

Et aussi :

"Indika" / Odd Meter / Sortie sur PC le 8 mai

"Rainbow Cotton" / Inin Games / Sortie sur PS5 et PS4, Xbox Series, Switch et PC le 9 mai

"Wuthering Waves" / Kuro Games / Sortie sur PC, iOS et Android le 22 mai