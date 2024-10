Objectif du Paris Games Week : "200 000 visiteurs", selon son directeur général qui regrette ne pas vivre "le meilleur moment" du secteur du jeu vidéo

"On ne vit pas le meilleur moment de notre secteur", regrette mercredi 23 octobre sur franceinfo Nicolas Vignolles, organisateur et directeur général de la Paris Games Week. La 13e édition de l’un des plus gros salons de jeux vidéo au monde s'ouvre à Paris avec pour objectif "200 000 visiteurs" cette année, loin des 317 000 avant Covid, mais plus que l'année passée (187 000 visiteurs en 2023).

Le délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell) explique ce déclin par "une crise qui a commencé aux États-Unis il y a deux ans". La période du Covid avait pourtant été propice au secteur avec "une euphorie de consommation de jeux vidéo", les Français jouaient alors "neuf heures par semaine", contre environ 5h30 hebdomadaires aujourd'hui, selon Nicolas Vignolles. Les grands éditeurs avaient alors décidé de retarder les sorties de jeux à 2023, créant "une bulle de jeux vidéo". En 2024, "le retour à la normale est donc un peu cruel pour les structures", analyse le directeur général de la Paris Games Week.

"Plus costaud qu’on ne le croit !"

Pourtant, Nicolas Vignolles ne croit pas à un "dégonflement" de l'intérêt pour ce secteur puisqu’il rappelle que "52% des Français jouent aux jeux vidéo au moins une fois par semaine", mais ce retour à la normale peut mettre en difficultés les petites structures "qui peuvent très bien rebondir dans six mois". L'organisateur du salon est très enthousiaste sur l'avenir du jeu vidéo en France, un secteur "plus costaud qu’on ne le croit !"