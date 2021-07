Nintendo annonce une nouvelle version de sa Switch pour le mois d'octobre

Plus grand succès mondial de Nintendo depuis les années 2000 et l'avénement de la Wii, la Switch, sortie en mars 2017, semble avoir encore de beaux jours devant elle. La console hybride du constructeur japonais, qui séduit un public familial par son côté nomade et simple d'utilisation, va s'offrir une seconde jeunesse avec le lancement d'une version Oled le 8 octobre prochain. C'est l'annonce surprise qu'a publiée "Big N" mercredi après-midi, alors que les observateurs attendaient plutôt une "Switch Pro" lors de l'E3 du mois de juin.

Que proposera cette "Nintendo Switch (modèle Oled)" (son nom officiel) que ne possédait pas sa grande soeur ? Un écran 7 pouces, plus grand que les 6,2 pouces de la version 2017, et un écran de technologie Oled donc, aux couleurs plus intenses et plus contrastées. Une haute définition, mais pas la 4K tant attendue par tous ceux que rêvaient de voir la Switch rattraper un peu du terrain sur les PS5 et XBox Series au niveau de la puissance graphique.

Voici la nouvelle venue de la gamme #NintendoSwitch ! La Nintendo Switch (modèle OLED), disponible le 08/10, combine la versatilité de la Nintendo Switch avec un écran OLED 7 pouces, un large support ajustable et bien plus.



Plus d'infos : https://t.co/6hEXvtSuHr pic.twitter.com/1KFFviIHd2 — Nintendo France (@NintendoFrance) July 6, 2021

Un nouveau support pour jouer sur table

Bonne nouvelle pour ceux qui ont justement plus l'habitude de jouer directement sur l'écran de la console plutôt que sur la télévision, le support ajustable situé derrière la machine sera plus large (celui du précédent modèle était fragile et peu stable) et bénéficiera d'une inclinaison ajustable. L'audio sera également amélioré avec des haut-parleurs intégrés. Une nouvelle station d'accueil avec un port ethernet sera également disponible, un plaisir pour ceux qui jouent en ligne et qui ont besoin d'une connexion stable. Ce nouveau modèle de Switch sortira en blanc ou en noir "classique" avec des Joy-Cons (les manettes qu'on peut fixer sur les flancs de la console pour jouer en mode portable) bleu et rouge.

Malgré ces nouveautés, difficile de justifier un nouvel achat pour les gamers déjà équipés d'une Switch classique. Les possesseurs d'une Switch Mini qui seraient frustrés de ne pas pouvoir jouer sur grand écran pourraient se laisser tenter. Mais ce sont surtout les nouveaux joueurs qui verront cette annonce comme une aubaine à l'approche des fêtes de Noël, avec les sorties annoncées de jeux comme Metroid Dread (le 8 octobre) ou Mario Party Superstars (le 29 octobre). D'autres attendront sûrement que le prochain événement, le très convoité The Legend of Zelda : Breath of Wild 2, pointe enfin son épée et ses flèches en 2022 pour investir. Car si le prix français de cette Switch Oled n'a pas encore été dévoilé, il pourrait bien avoisiner les 350 euros.

