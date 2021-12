"Matrix Ressurections" part à la rencontre du jeu "Fortnite" pour un défi ultra relevé

Warner Bros et Epic Games ont réservé une belle surprise à leur communauté dans le mode créatif du célèbre jeu vidéo Fortnite. Alors que le troisième chapitre du battle royal est arrivé le 5 décembre 2021 avec son lot de nouveautés, les joueurs peuvent découvrir du 16 au 24 décembre 2021 une carte mettant à l'honneur le film Matrix Ressurections, prévu en salle pour le 22 décembre 2021. L'événement surgit sous la forme d'un "deathrun", où le but est de réussir les défis le plus rapidement possible. Pour parvenir au bout des cinq étapes et déjouer la Matrice, il faudra s'armer de patience, d'habilité et d'un bon coéquipier. Car il sera possible de jouer en duo pour l'emporter.

L’événement reprend l’univers du prochain film réalisé par Lana Wachowski. Selon Warner Bros France, cette création se révèle être "la toute première bande annonce jouable sur Fortnite". Parmi les éléments cultes de la saga, on retrouve le dojo d’entraînement où Morpheus (Laurence Fishburne) apprend le kung-fu à Neo (Keanu Reeves) dans le premier Matrix ou encore la ville recouverte de code vert.

Des youtubeurs face à la Matrice

Pour accompagner la sortie de ce "trailer immersif", ce sont les youtubeurs Valouzz (2,66 millions d'abonnés) et LeBouseuh (3,73 millions d'abonnés) qui vont s'attaquer en premier à ce challenge très relevé. Par la suite, ils lanceront un concours à destination des joueurs. Le plus rapide d'entre eux à réussir la "deathrun" aura la chance de recevoir une récompense pour Noël.

Mais pour les adeptes les plus assidus du titre, cela sera surtout l'occasion de retrouver Keanu Reeves. L'acteur a déjà eu une modélisation dans le titre en mai 2019 avec le personnage de John Wick qui a fait l'objet d'un "skin" très apprécié.

Avec ce nouveau partenariat, Epic Games montre une nouvelle fois sa force d'attraction et aussi sa capacité à sans cesse renouveler son contenu. Un point important pour les développeurs car Fortnite commençait à souffrir d'une certaine lassitude auprès de ses utilisateurs.