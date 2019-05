Le réalisateur de "Sonic" va repousser la sortie du film pour améliorer son apparence après les critiques des fans

Les fans n'ont pas reconnu le hérisson bleu de leur enfance. Après la pluie de critiques sur l'apparence du personnage de Sonic, le film, le réalisateur Jeff Fowler a repoussé la sortie du long-métrage. Initialement prévu pour novembre 2019, le film d'animation sera en salle le 14 février 2020. "Nous prendrons un peu plus de temps pour mettre Sonic sur son 31", a-t-il écrit sur Twitter, vendredi 24 mai.

La sortie de la bande-annonce du film, au début du mois de mai, avait déchaîné les critiques des fans. Jeff Fowler avait rapidement réagi sur Twitter. "Merci pour votre soutien et vos critiques. Le message est clair... Vous n’êtes pas satisfait du design et vous voulez du changement. C’est ce que nous allons faire", s'était-il engagé.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast ✌️