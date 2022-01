Le groupe Sony va racheter l'éditeur américain de jeux vidéo Bungie pour 3,6 milliards de dollars

Les rachats se succèdent dans le secteur et les sommes engagées affolent les compteurs.

Le groupe japonais Sony va racheter l'éditeur américain de jeux vidéos Bungie, créateur de la franchise Halo, pour 3,6 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros), selon un communiqué (en anglais) publié lundi 31 janvier. L'acquisition "est une étape importante dans notre stratégie de toucher avec la PlayStation une audience beaucoup plus large", a déclaré le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, cité dans le communiqué.

Déjà numéro un mondial des jeux vidéos par le chiffre d'affaires, Sony supervise le développement et la commercialisation de la console PlayStation, vendue à plus de 500 millions d'exemplaires tous modèles confondus depuis 1994. A travers sa filiale SIE, Sony contrôle aussi une kyrielle de studios de jeux vidéo, qui ont développé des titres pour sa console.

Nouvel épisode des grandes manœuvres de l'industrie vidéoludique, cette annonce intervient quelques jours seulement après l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Ironie du sort, Microsoft avait acquis l'éditeur Bungie en 2000 alors qu'il était sur le point de lancer son jeu phare, Halo, dont plus de 80 millions d'exemplaires ont été vendus depuis. En 2007, Bungie avait finalement repris son indépendance mais Microsoft avait conservé les droits de la franchise Halo, dont la dernière itération, Halo Infinite, a été lancée en décembre dernier.

"Le prix [de cette acquisition] me paraît très élevé", a réagi Michael Pachter, analyste de la société d'investissement Wedbush Securities, "mais Sony a peu de jeux qui permettent de monétiser au-delà de la vente initiale. Et Bungie est vraiment bon pour ce qui est des opérations en temps réel." A l'inverse, "Bungie n'a pas un énorme catalogue", a commenté ce spécialiste, "et ne va pas vraiment aider Sony dans ses aspirations concernant le service par abonnement."