Jeux vidéo : le smartphone, première console des Français

Le marché du jeu vidéo pèse 6 milliards d'euros. Toutes générations confondues, ce sont les jeux sur smartphone qui boostent l'industrie. 56 % des Français privilégient leur téléphone pour jouer.

Sortis du bureau, deux collègues dégainent leur téléphone. Âgés de 27 et 25 ans, ils ont grandi avec les jeux vidéo mais n'ont plus le temps d'y jouer. Le portable a remplacé la console. Comme eux, 56 % des joueurs jouent sur mobile. Certains studios de création l'ont bien compris, comme Madbox. Sur téléphone, les joueurs mettent trois secondes pour décider de télécharger ou non un jeu. Pour générer des gains à partir de ces jeux gratuits, le studio a recours à des bonus qu'il vend aux joueurs et à la publicité.

Un marché à 1,5 milliard d'euros

Dans un salon dédié, la console est la star. Mais certaines franchises sont disponibles sur portable. "Aujourd'hui, le marché du jeu vidéo est à 6,1 milliards d'euros et la partie mobile à peu près 1,5 milliard d'euros", explique James Rebours, directeur du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs. 95 % des enfants de 6 à 17 ans jouent, autant de potentiels futurs acheteurs pour l'industrie du jeu vidéo.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus