Jeux vidéo : Jean-Claude Van Damme devient un personnage dans "Hitman"

Acteur, réalisateur, producteur, maître en arts martiaux... Et personnage de jeu vidéo ! Jean-Claude Van Damme incarnera Max Valliant, alias "The Splitter", dans le jeu vidéo Hitman, le monde de l'assassinat.

Jamais loin de ses rôles culte au cinéma, cette fois, JCVD s'est mis dans la peau - du moins a prêté sa voix - à un ancien tueur à gages présumé mort qui refait surface de manière inattendue pour prendre le contrôle d’une installation de stockage de données pour des raisons mystérieuses...

Disponible depuis janvier 2023, ce jeu vidéo regroupe les trois volets de la saga Hitman. Dans ce jeu, où le joueur incarne un tueur à gages, il existe un mode appelé "Cible fugitives", des missions spéciales disponibles pour un court laps de temps seulement. The Splitter ne sera jouable que du 12 décembre 2024 au 12 janvier 2025.

"Il sait faire le grand écart"

Et c'est l'acteur belge qui prête donc ses traits et sa voix à cette nouvelle cible, dont "la seule faiblesse semble être sa confiance en lui-même", explique l'éditeur du jeu IO Interactive. "Il est impitoyable et bien sûr, il sait faire le grand écart !", s'amuse l'acteur dans une bande-annonce.

Après avoir été modélisé en 1992 dans l'adaptation sur GameBoy et MegaDrive du film Universal Soldier, ainsi qu'en 1995 dans celle du film Street Fighter, sans oublier avoir inspiré un personnage de Mortal Kombat, Jean-Claude Van Damme rejoint le DJ Dimitri Veigas et l'acteur anglais Sean Bean dans la liste des célébrités prêtes à se faire numériquement assassiner par les millions de joueurs de la saga Hitman sur PlayStation 4 et 5, Xbox, Nintendo Switch et PC.