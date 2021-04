Interface, manette, stockage : la PlayStation 5 connait sa première mise à jour majeure

L’éditeur japonais Sony a annoncé de nouvelles évolutions pour sa jeune console NextGen. Les propriétaires de PlayStation 5 pourront notamment stocker leurs jeux sur un disque dur externe et connaîtront une amélioration de l’interface d’accueil.

Près de cinq mois après son lancement en France, la PlayStation 5 connaît ce mercredi 14 avril sa première mise à jour majeure. Jusque-là, la petite bombe NextGen de Sony n’avait connu que des évolutions mineures qui corrigeaient certains bugs et amélioraient ses performances. Cette fois-ci, les propriétaires de PlayStation 5 devraient sentir un net changement.

Première mise à jour PS5 majeure disponible !



Stockage des jeux PS5 sur un stockage USB étendu, partage de session de jeu entre PS5 et PS4 et plus encore, tous les détails : https://t.co/wNEQvjvBFd pic.twitter.com/TZYPPL648a — PlayStation France (@PlayStationFR) April 14, 2021

Selon les annonces de l’éditeur japonais, les amateurs de jeux lourds devraient être comblés par les nouvelles dispositions offertes par la console. Les capacités de stockage de la PlayStation 4 seront ainsi développées. Sur le papier, la machine ne dispose que de 665 Go de sauvegarde dans son processeur interne. Désormais, les utilisateurs pourront sauvegarder leurs jeux préférés sur un disque dur externe, compatible avec la machine via un câble USB. À noter que pour bénéficier des performances totales de la console, il faudra transférer les titres et vos données sur son propre disque dur avant d’y jouer.

Une interface modifiée

Par ailleurs, les gamers constateront également des évolutions à la fois visuelles et sensitives. L’interface de la console sera ainsi modifiée, avec entre autres la possibilité de masquer certains titres dans sa bibliothèque personnelle. Le menu Game Base sera également revu et permettra désormais de naviguer du chat entre joueurs à votre aventure plus rapidement.

Il sera possible de régler le son des joueurs dans la nouvelle interface. (SONY PICTURES)

La plateforme offrira aussi la possibilité de régler le son de chaque membre d’une partie en ligne. Quant à la DualSense, la dernière manette de Sony y va de sa mutation en connaissant une amélioration de son logiciel interne. Il suffira au joueur de la connecter à la PlayStation 5 pour la mettre à jour.

Enfin, cette première évolution majeure concernera, dans une moindre de mesure les utilisateurs de la PlayStation 4. En effet, ces derniers pourront jouer en coopération avec des propriétaires de PlayStation 5. Un ami qui possède la PS5 pourra également partager son écran avec vous, et ce même si vous n’êtes pas encore passé à la NextGen.

Cette mise à jour devrait se faire automatiquement sur votre console, le tout en moins de deux minutes.