"Indiana Jones" sur Sony, 4e épisode de la série "Borderlands" : l'industrie du jeu vidéo a les yeux tournés vers la Gamescom

La Gamescom, le plus grand salon du jeu vidéo au monde en termes d'affluence et de superficie, donne son coup d'envoi mercredi 21 août, au lendemain d'une soirée d'ouverture réservée aux professionnels. Dès mardi, tous les yeux de l'industrie du jeu vidéo étaient tournés vers Cologne, en Allemagne, où a lieu la Gamescom, lors d'une cérémonie donnée devant plus de 5 000 personnes, avec en guise d'ouverture l'annonce pour 2025 d'un 4e épisode de la série Borderlands, jeu de tir loufoque et frénétique récemment adapté au cinéma.

Profitant de l'absence cette année des géants japonais Sony et Nintendo, Microsoft a présenté bon nombre de ses productions, parmi lesquelles le très attendu Indiana Jones et le Cercle ancien du studio suédois Machinegames. Édité par Bethesda, propriété du géant américain depuis 2020, le jeu sortira le 9 décembre sur Xbox et PC, puis au printemps sur Playstation 5. Jusqu'alors une exclusivité de la Xbox, l'arrivée du titre sur la console de Sony a pris l'allure d'un nouveau coup de canif dans le contrat de Microsoft qui promettait à ses joueurs des expériences inédites sur ses consoles.

Si le géant américain avait déjà opéré un changement stratégique majeur en février en rendant quatre de ses jeux disponibles chez ses rivaux, c'est la première fois qu'un titre d'une telle envergure franchit le pas. Une façon d'augmenter la rentabilité de ses jeux face à des ventes de console en perte de vitesse.

Prévu pour le 25 octobre, Call of Duty: Black Ops 6, dernier opus en date de la franchise militaire, prend place aux États-Unis dans une dystopie des années 1990, "à une période trouble et incertaine à l'échelle mondiale", a détaillé Jon Zuk, l'un des développeurs du jeu. Pour la première fois, Call of Duty sera disponible dès sa sortie sur le Game Pass, la plateforme de jeux en ligne de Microsoft, conséquence du rachat géant (62 milliards d'euros), finalisé en octobre, de l'éditeur Activision Blizzard par le géant américain.

Tim Miller présente la nouvelle série "Secret Level"

Tim Miller, réalisateur du film Deadpool (2016) et de la série Love Death + Robots est venu annoncer sa nouvelle série Secret Level, quinze épisodes qui adaptent plusieurs univers de jeu vidéo comme Pac-Man et Sifu. Ils seront diffusés à partir du 10 décembre sur Prime Video, qui a diffusé la bande-annonce sur ses réseaux sociaux, vue déjà près d'un million de fois.

La série est "notre lettre d'amour aux jeux vidéo", a lancé Tim Miller au public, ému. "Je crois avoir reconnu Kratos !", s'est enthousiasmé Mike Stowsand après la diffusion de la bande-annonce, en référence au héros de la très populaire saga God of War, exclusive aux consoles de Sony.

Autre surprise de taille : Masters of Albion, signé Peter Molyneux, vétéran de l'industrie qui s'était fait discret ces dernières années après plusieurs projets annulés. Son nouveau titre propose d'incarner une divinité contrôlant un peuple, dans l'esprit de ses grands jeux comme Populous (1989) ou Black and White (2001).

"Cette année est un bon cru", a résumé Elena Bergmeister, une Allemande de 32 ans, après la cérémonie. Parmi les titres jouables cette année, Monster Hunter Wilds, où l'on incarne des chasseurs de monstres, ainsi que Dragon Ball Sparking! Zero, premier jeu de la saga à sortir depuis la mort de son créateur Akira Toriyama, le 1er mars.