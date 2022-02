"Gran Turismo 7", "Kirby et le Monde oublié", "Weird West" : on joue à quoi en mars ?

Manu Lafont

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux vidéo à découvrir sur consoles et ordinateurs. Pour ce mois de mars, les passionnés de simulations de courses vont jubiler avec la sortie de "Gran Turismo 7". De son côté, Nintendo dépoussière une de ses licences phares avec "Kirby et le Monde oublié".

Ce mois de mars signe le retour de séries phares mythiques de l'univers gaming. D'abord, le très attendu Gran Turismo 7, qui va ravir les joueurs qui attendaient une suite depuis presque dix ans. Ce nouvel opus se présente comme un modèle du genre en terme d'immersion. Deuxième gros morceau de mars, Kirby et le Monde Oublié, un jeu de plateforme en 3D qui renouvelle la série éponyme en s’orientant plutôt vers la découverte et le monde ouvert. Tour d'horizon des nouveautés du mois.

"Gran Turismo 7", attendu au tournant

Après neuf années de traversée du désert, les pilotes de salon vont pouvoir remettre la main sur un nouveau Gran Turismo. L’exclusivité Playstation répond à la sortie de Forza Horizon 5 en novembre 2021. Même si leur approche est sensiblement différente, cela ressemble quand même à un duel sur l’asphalte. Gran Turismo 7 ne propose pas de monde ouvert mais des courses sur circuit et aligne 420 bolides sur 90 tracés différents.

Comme sur les dernières Xbox avec Forza, tout le monde attend de prendre une claque visuelle sur les nouvelles PS5. Au-delà de cet aspect technique, Gran Turismo 7 est attendu au tournant sur certains de ses modes. Carrière et intelligence artificielle n'avaient pas vraiment convaincu les pilotes du dernier opus et les développeurs de Polyphony Digital ont dû passer par les stands pour proposer une expérience plus convaincante aux amoureux de la vitesse.

Grand Turismo 7 sur PS5-PS4, à partir du 4 mars

"Kirby et le Monde oublié", un monde ouvert inspiré ?

Kirby, qui a fait sa première apparition sur Game Boy en 1992 fête ses 30 ans d’existence. La célèbre petite boule rose qui a la particularité d’aspirer les pouvoirs de ses ennemis pour les retourner contre eux découvre la 3D pour la première fois. Pour son anniversaire, Nintendo lui a offert un monde ouvert autour de Waddle Dee Town, une ville qu’il va falloir reconstruire en secourant ses habitants. Châteaux enneigés, plages tropicales ou encore déserts, la compagnie nippone a mis le paquet dans les décors enfantins et colorés dont elle a le secret et promet aux joueurs une découverte libre.

Pour arpenter cet univers, Kirby est accompagné d’un nouveau camarade, Elfilin, une sorte de papillon aux grandes oreilles qui doit l’aider à voyager. Question gameplay, la petite boule rose va s’approprier de tous nouveaux pouvoirs, elle pourra ainsi voler, manier une épée ou s’enfoncer sous terre ce qui lui permettra à la fois de terrasser ses adversaires et de résoudre des énigmes. Un nouveau Kirby qui s’annonce plutôt bien inspiré.

Kirby et le Monde Oublié. Disponible le 25 mars 2022 sur Switch

"Weird West", les mystères de l'Ouest

Créé par deux anciens du studio lyonnais Arkane (Deathloop), Weird West pourrait être la belle trouvaille de ce début d’année. Ce jeu de rôle en vue du dessus vous entraîne dans un univers à la Deadlands où le far west devient surnaturel et où il n’est pas surprenant de croiser des zombies en sortant d’un saloon. Le jeu alterne phases de combat et de narration avec des choix qui ont leur importance et qui vous sont rappelés en fin de séquence par un bilan de vos actions.

Brigands ou monstres, les combats vous opposent à toute sorte d’ennemis et il va falloir rapidement trouver de quoi améliorer votre vieille pétoire pour venir à bout des embuscades que l’on ne manquera pas de vous tendre. Avec sa narration débridée, son univers à la fois loufoque et inquiétant et son ambiance western à l’ancienne, il pourrait séduire des apprentis cowboys venus chercher l’aventure et le dépaysement.

Weird West sur PS4, Xbox One et PC le 31 mars

"Tunic", un "Zelda-like" à l'univers coloré

Pas besoin d’être un grand studio pour sortir un beau jeu à l’image de Tunic qui est l’œuvre d’un seul développeur : le Canadien Andrew Shouldice qui y travaille depuis 2015 avec l’aide de l’éditeur Finji. Ce "Zelda-like" pas très original brille en revanche par ses décors colorés et son personnage attachant. Épée, monstres et donjons sont au programme de l’aventure et si elle peut présenter un aspect enfantin et facile, les combats, eux, promettent d’être assez exigeants avec un système de parade et de contre qui n’est pas sans rappeler les “Souls”.

Tunic sur Xbox One et Series et PC le 16 mars

"Stranger of Paradise", un nouveau spin-off de Final Fantasy

La très prolifique série des Final Fantasy accouche d’un nouveau spin-off ce mois-ci. On y retrouve Jack et ses alliés dans l’univers du tout premier titre de la licence. Le jeu est développé par Team Ninja et se rapproche beaucoup de leur ancien titre Nioh. Comme dans tout bon jeu de rôle, vous avez le choix entre des classes de personnages assez classiques : guerrier, paladin, moine, voleur ou mage. Mais vous pouvez en mixer plusieurs et même modifier certaines compétences en cours de route.

Même si techniquement, il n’est pas le Final Fantasy qui fera exploser les capacités des consoles Next Gen, ce Stranger of Paradise peut attirer les fans de la série adepte d’un peu de challenge. Ils pourraient notamment être séduits par son mode multijoueur qui permet d’affronter Chaos avec ses amis, chacun incarnant Jack ou un de ses alliés.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, sur PS5 et PS4, Xbox One et Séries et PC le 18 mars

"Tiny Tina's Wonderlands", la fantasy selon Borderlands

Autre spin-off du mois, ce dérivé de Borderlands change d’univers et quitte la science-fiction pour se projeter dans l’heroic fantasy, mais en apportant avec lui tout le côté loufoque et déjanté qu’on lui connaît. Ainsi le monde est à la merci des caprices de Tiny Tina, une adolescente de 13 ans, maître de jeu et déjà connue des services de Borderlands 2. Les classes de personnages sont au nombre de six, avec des intitulés particulièrement édifiants comme le Défouromage, le Trucidomancien ou encore le Frappaclysmique. C’est d’ailleurs tellement difficile de les choisir que chaque joueur pourra en prendre deux. Il y aura des armes lourdes et des mitraillettes, des amulettes et des boucliers et on pourra évidemment transformer ses ennemis en moutons.

Vous l’aurez compris, même s’il faut combattre un seigneur dragon, on est ici assez loin des canons de l’Heroic Fantasy. Dans Wonderlands, on dégaine en rigolant dans un esprit plus proche de Kaamelott que de Tolkien.

Tiny Tina's Wonderlands, sur PS5 et PS4, Xbox One et Series et PC le 25 mars

"Triangle Strategy", au bonheur des fins stratèges

Le jeu de rôle stratégique est un genre assez peu connu qui mélange histoire à ramification multiple et stratégie de combat au tour par tour. Triangle Strategy propose donc aux joueurs de réagir à un coup d’Etat dans le Royaume de Norzélia en cherchant à convaincre les autres personnages de se rallier à leurs propres vues. Les combats se déroulent sur un damier où il est extrêmement important de bien positionner ses personnages pour espérer anéantir ses adversaires car les soigneurs, par exemple, n’ont aucune capacité létale et sont particulièrement vulnérables. Le relief peut faire la différence en permettant aux tireurs positionnés en hauteur d’augmenter la portée de leurs armes.

Alternant longs discours et combats réfléchis, Triangle Strategy s’adresse donc plutôt aux joueurs patients qui, si on ne peut encore juger de l’intérêt de l’histoire, seront sans doute séduits par la grande qualité des décors et une brillante direction artistique.

Triangle Strategy, sur Switch le 4 mars

"Babylon’s Fall", à la conquête de la Tour

Cette nouvelle licence du studio japonais PlatiniumGames espère gravir les marches du succès en partant à l’assaut de la tour de Babylone. Ne vous attendez pas à beaucoup d’originalité dans ce titre, l’objectif est d’enchaîner des donjons les uns après les autres en récupérant un maximum de butin pour devenir de plus en plus puissant. Chaque réussite vous permet d’accéder aux étages supérieurs de la tour jusqu’à provoquer, on l’imagine, son inévitable chute.

Mais c’est sur le gameplay que le studio espère courtiser les joueurs. Chaque chevalier aura accès à 4 armes différentes pouvant être affectés aux gâchettes et produire une multitude de combos différents. Avis donc aux maîtres d’armes, les parties se jouent en coop à quatre joueurs mais si le temps d’attente est trop long, vous pourrez partir seul à l’assaut du donjon.

Babylon's Fall, sur PS5-PS4 et PC le 3 mars.

"Chocobo GP", Final Fantasy sur la ligne de départ

Square Enix roule sur les plates-bandes de Mario Kart avec ce jeu de course utilisant les personnages de la licence Final Fantasy. Les coureurs pourront se lancer des objets et utiliser des pouvoirs propres à chaque personnage. Rien de très original pour les habitués du jeu de kart de Mario, un tournoi à 64 joueurs sera proposé avec des courses à huit participants et un système d’élimination.

Nintendo propose une version démo gratuite qui permet de découvrir le début de l’histoire et de jouer des courses à plusieurs en mode local. Sachez également que si vous êtes invité par un possesseur du jeu, vous pourrez participer à des courses en ligne avec lui mais avec moins de personnages accessibles.

Chocobo GP, disponible sur Switch le 10 mars.

"WWE 2K22", du nouveau sur le ring

Après une version 21 annulée pour cause de Covid et un changement de studio, la célèbre franchise de catch américain revient sur le ring avec tout un tas de nouveautés et la volonté de faire le show ! Loin d’être une simple mise à jour comme on en voit trop souvent dans les licences sportives, le jeu a changé de moteur et promet des effets visuels à la hauteur des capacités des consoles next gen.

Le gameplay a lui aussi été repensé avec l’introduction de nouvelles commandes et des modes de jeux ont fait leur apparition. Vous pourrez donc tenter, jeune rookie que vous êtes, de devenir une légende en soulevant vos adversaires et la foule, voire de diriger la toute puissante World Wrestling Entertainment.

WWE 2K22, sur PS5-PS4, Xbox One et Series et PC le 11 mars