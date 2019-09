eSports : des joueurs récoltent plus de 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur lors du défi Z Event

Commencée vendredi en fin d'après-midi à Montpellier, l'opération s'est arrêtée à 1 heure du matin lundi.

Les 54 streamers ont diffusé eSport, tchat et vidéos pendant plus de 50 heures, chacun sur leur chaîne Twitch, sollicitant leurs communautés pour faire des dons. Le marathon caritatif autour du streaming et des jeux vidéos, Z Event, a récolté la somme record d'environ 3,5 millions d'euros en un week-end. Commencée vendredi en fin d'après-midi à Montpellier (Hérault), l'opération s'est arrêtée à 1 heure du matin lundi 23 septembre. Le compteur dépassait les 3 509 000 euros et les dons pouvaient se poursuivre une partie de la nuit. La somme a été reversée à l'Institut Pasteur, qui a remercié les participants sur Twitter.

♥️ UN IMMENSE MERCI à tous les streamers, gamers et donateurs de #zevent2019. Vous avez été exceptionnels !!! @ZEventfr @ZeratoRSC2 pic.twitter.com/SnZilxNXgi — Institut Pasteur (@institutpasteur) September 22, 2019

En 2018, 1 094 731,34 euros avaient été levés au profit de Médecins sans frontières. La troisième édition de l'évènement, toujours organisée par les Montpelliérains, Adrien "Zerator" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary, a donc pulvérisé son propre record.

"Vous êtes inspirants"

Le président de la République, Emmanuel Macron, a salué l'initiative et ses résultats dans un tweet : "Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit", a-t-il écrit.