Des "Lapins crétins" à "Assassin's Creed", une exposition retrace à Montpellier l'histoire du célèbre studio de jeux vidéos Ubisoft

C'est le campus créatif de Montpellier, qui abrite notamment quatre écoles tournées ver la création artistique, le design et le jeu vidéo, qui présente l'exposition "Ubisoft, une odysée montpelliéraine", à l'occasion du 27e anniversaire de l'installation dans l'Hérault du studio. Environ 200 oeuvres originales sont présentées, dont des croquis et des dessins jamais montrés.

FTR

Ray Man, Les Lapins crétins, Beyond Good and Evil et King Kong font partie des jeux développés par le studio à Montpellier, dont les petits et grands secrets sont dévoilés et qui ramènent le visiteur vers de doux souvenirs d'adolescence. Une exposition qui ravit bien sûr les étudiants du campus, bercés par cet univers. "C'est important de découvrir le travail de ce studio. Ubisoft, je connais depuis que je suis tout petit et c'est le jeu Assassin'screed qui m'a donné l'envie de faire ces études", explique Jérôme, étudiant à l'Esma (École supérieure des métiers artistiques).

Une terre de talents

Porté par la dynamique du studio, l'un des grands noms du jeu vidéo mondial, plusieurs écoles artistiques se sont installées à Montpellier. Un vivier de talents qu'Ubisoft apprécie. "Comme la région est un foyer de formations, Ubisoft est ravi de pouvoir avoir à proximité ces talents-là. Et ces jeunes sont bien sûr enchantés de l'opportunité de pouvoir rejoindre ce grand studio", précise Laurent Michaud, directeur de développement des écoles basées sur le campus créatif.

Des héros planétaires nés à Montpellier

Ray Man est le personnage qui a fait connaître Ubisoft au monde entier et a symbolisé à lui seul pendant plusieurs années la réussite du studio. Il a rapidement été rejoint par Les Lapins crétins, dont les aventures loufoques se sont retrouvées sur toutes sortes d'écrans.

Des personnages imaginés ici à Montpellier. C'est cette histoire que veut raconter l'exposition. "Peut-être que les visiteurs ne savent pas que ces héros ont été créés tout près de chez eux. L'idée c'était un peu de rendre de cette histoire aux Montpelliérains, d'où le titre de l'exposition, qui présente près de 200 oeuvres originales et souvent inédites autour de ces personnages que l'on aime tant", précise Jean Zeid, le commissaire de l'exposition.

Exposition "Ubisoft, une odyssée montpelliéraine " au Campus Créatif ,1 place Niki de Saint Phalle, 34070 Montpellier - jusqu'au 7 mai 2022 - entrée libre - ouvert les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 13h et de 14h à 18h